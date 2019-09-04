Facebook Messenger Kişiye Takma Ad Nasıl Verilir?

Facebook Messenger, daha önce Facebook’a entegre olan ama sonrasında ayrı bir uygulama olarak karşımıza çıkan ve son zamanlarda oldukça fazla güncelleme alarak kendini geliştirdi. Bütün Facebook arkadaşlarınızla mesajlaşabileceğiniz ve telefonunuzun sms alıp gönderme uygulaması olarak kullanabileceğiniz Messenger’da insanlara nasıl takma ad verirsiniz konusuna değineceğiz.

Facebook Messenger’da takma ad vermek

Varsayılan olarak Messenger’da isimler kişinin kendine koyduğu isim olarak Facebook’tan çekiliyor ama siz isterseniz herkesin ismini değiştirebilirsiniz. Elbette bu değişikliği sadece siz görebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yöntemi uygulayın;

Messenger uygulamasının son sürümünü kullandığınızdan emin olun. Uygulamayı açın. Kişiler kısmına geçiş yapın. Takma ad vermek istediğiniz kişiye tıklayın. Takma ad satırından istediğiniz takma adı verin.

Bu değişiklik karşı kişi tarafından görülemez. Bunu unutmayın. Sadece sizin birini daha iyi tanımanıza yardımcı olabilir. Örneğin benzer isimdeki arkadaşlarınıza özel bir takma ad verebilir ve onu özelleştirebilirsiniz.