En iyi tost makinesi modelini bulmak istiyorsunuz ama hangi modeli seçeceğiniz konusunda soru işaretleriniz mi var? Hepsini cevaplandırabilmeniz için detaylı bir inceleme yaptık.

Sabah uyanır uyanmaz evden hızlıca çıkmanız gerekiyor ama güne kahvaltısız başlamak istemiyorsunuz. Diğer bir ihtimalle, eve yorgun geliyorsunuz ve hemen bir şeyler yemek istiyorsunuz. Belki de geceleri bir şeyler atıştırmayı seviyorsunuz. Bütün bunlar için hızlı ısınan bir tost makinesine ihtiyacınız var!

Kullanım amacı sadece tost ile sınırlı değil. Bazı tost makinelerini aynı zamanda ızgara olarak da kullanabiliyorsunuz. Böylece, et ve sebzelerden sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Oldukça pratik bir pişirme yöntemi.

Öneri listemize geçmeden önce kullanılan kaplamaya göre tost makinesi çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ardından en iyi tost makinesi modeline sahip olmak için dikkat etmeniz gereken noktalara yer vereceğiz. Son olarak da piyasanın en iyi 10 ürününü listeleyeceğiz.

İyi okumalar!

Tost Makinesi Çeşitleri

Tost makineleri, üretiminde kullanılan malzemeye göre iki çeşit olarak sınıflandırılıyor:

Alüminyum Kaplama Tost Makinesi: Ev tipi tost makinesi olarak da adlandırılıyor. Teflon, seramik ya da granit kaplamalı oluyor. Hızlı ısınıyor, plakaları çıkabiliyor ve temizlemesi kolay.

Ev tipi tost makinesi olarak da adlandırılıyor. Teflon, seramik ya da granit kaplamalı oluyor. Hızlı ısınıyor, plakaları çıkabiliyor ve temizlemesi kolay. Döküm Kaplama Tost Makinesi: Daha çok okul kantinleri, restoran ve büfelerde tercih ediliyor. Ağır ve geniş hacimli. Ev tipi tost makinesine göre daha geç ısınıyor ama ısıyı daha fazla muhafaza ediyor. Plakaları sabit ve yıkayamıyorsunuz.

En İyi Tost Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

En iyi tost makinesi nasıl olmalıdır? Hemen inceleyelim:

Kullanım Amacı: Sadece tost yapmak için mi kullanacaksınız? Yoksa sağlıklı yemekler için et ve sebzelerinizi ızgarada pişirmek mi istiyorsunuz? Tercih sizin.

Sadece tost yapmak için mi kullanacaksınız? Yoksa sağlıklı yemekler için et ve sebzelerinizi ızgarada pişirmek mi istiyorsunuz? Tercih sizin. Kapasite: Kalabalık bir ailede kullanabileceğiniz model ile tek yaşayanların tercih edeceği model aynı olmamalı. Hem mutfakta yerden tasarruf sağlamak hem de boşuna fazla bütçe ayırmamak için dikkat etmeniz gereken bir nokta.

Kalabalık bir ailede kullanabileceğiniz model ile tek yaşayanların tercih edeceği model aynı olmamalı. Hem mutfakta yerden tasarruf sağlamak hem de boşuna fazla bütçe ayırmamak için dikkat etmeniz gereken bir nokta. Çıkarılabilir Plaka: Kolay temizleyebilmek için çıkarılabilir plakalı modelleri tercih edebilirsiniz. Daha hijyenik.

Kolay temizleyebilmek için çıkarılabilir plakalı modelleri tercih edebilirsiniz. Daha hijyenik. Ergonomik: Tutma mandalı, 180° açılabilmesi, ayarlanabilir gövdesi ergonomi olarak üzerinde düşünebileceğiniz özellikler.

En İyi Tost Makinesi Öneri Listesi

Araştırmalarımız sonucunda önerdiğimiz tost makineleri, kullanıcılar tarafından en sık tercih edilen modeller. En iyi tost makinesi hangisi? Birlikte bakalım!

Karaca Future Granit Tost Makinesi

En iyi tost makinesi listemizdeki ilk markamız Karaca. 4 kişilik bir aile için yeterli bir model. Çok hızlı ısınıyor. Yanmaz ve yapışmaz plakaları 180° açılabiliyor. Böylece tost makinenizi ızgara olarak da kullanabiliyorsunuz.

Çıkartılabilir Plaka: Var

Var Güç: 1800 W

1800 W Güç İkaz Işığı: Var

Var Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Yok

Yok Plaka Kullanımı: Tek Taraflı

Tek Taraflı Plaka Yüzeyi: Granit

Granit Yağ Toplama Haznesi: Yok

Yok Yükseklik Ayarı: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Piyasadaki ürünlere göre fiyatı çok uygundu alırken tereddüt etmiştim. Fakat iyi ki de almışım. Çok yüksek bir ısısı var ve temizlemesi kolay. Başarılı tostlar elde ettik.

Scafer Grill Haus Tost Makinesi

Döküm en iyi tost makinesi Grill Haus, 5 kademeli ısı ayarı ile mutfakta en büyük yardımcınız oluyor. Sadece tost değil, ızgara et ya da sebzeler pişirebilirsiniz. Özel yağ toplama haznesi yağın dışarı taşmasını engelliyor. Üst kapak kilitleme mandalı ise, istediğiniz incelikte pişirmenize yarıyor.

Çıkartılabilir Plaka: Var

Var Güç: 2000 W

2000 W Güç İkaz Işığı: Var

Var Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Var

Var Plaka Kullanımı: Çift Taraflı

Çift Taraflı Plaka Yüzeyi: Yanmaz Yapışmaz Kaplama

Yanmaz Yapışmaz Kaplama Yağ Toplama Haznesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok çabuk ısınıyor, aynı anda 6 tost alabiliyor çok güzel. Plakaları çıkarılıp kolayca yıkanıyor. Kullanma kılavuzunda yazdığı gibi ilk çalıştırmada ince bir duman geliyor, korkulacak bir şey yok merak etmeyin hemen geçiyor. Çok başarılı.

Tefal Expert Tost Makinesi

En iyi tost makinesi modelleri arasında Tefal Expert de yer alıyor. Evet, birçok tost makinesinin plakaları çıkıyor fakat bulaşık makinesinde yıkanabilir olması bu modeli piyasada öne geçiriyor. Ayrıca, plakalarının çift taraflı olması da avantajlı bir özellik.

Çıkartılabilir Plaka: Var

Var Güç: 1800 W

1800 W Güç İkaz Işığı: Var

Var Isı Kademesi: 3

3 Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Yok

Yok Plaka Kullanımı: Çift Taraflı

Çift Taraflı Plaka Yüzeyi: Döküm

Döküm Yağ Toplama Haznesi: Yok

Yok Yükseklik Ayarı: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika! Aldığım 3. tost makinesi daha öncekilerin hepsini iade ettim. Çok uzun araştırmalar sonucu aldım. Döküm plaka olup çıkan tek plakaya sahip olduğu için seçmiştim. Kullanım kolaylığı, plaka kalitesi, temizlik için pratikliği tek kelimeyle muhteşem. Hızlı ısınıyor, kızartması şahane, ve lezzeti bile değiştiriyor. Düşünmeden alabilirsiniz.

Sinbo SSM-2550 Tost Makinesi

Şimdi sırada uygun fiyatlı bir ürün var. Ölçüleri, 11x31x35 cm. Dolayısıyla 4 kişilik bir aile için yeterli kapasiteye sahip. Ortalama performans arıyorsanız bu modeli değerlendirebilirsiniz.

Çıkartılabilir Plaka: Yok

Yok Güç: 1500 W

1500 W Güç İkaz Işığı: Var

Var Isı Kademesi: 1

1 Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Var

Var Plaka Kullanımı: Tek Taraflı

Tek Taraflı Plaka Yüzeyi: Teflon

Teflon Yağ Toplama Haznesi: Yok

Yok Yükseklik Ayarı: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu fiyata bu kalite mükemmel. Boyutu da çok yeterli eğer çok kalabalık değilseniz. Tost ekmeği ile 4 tane tost alıyor.

Vestel Sefa 5000 R Tost Makinesi

En iyi tost makinesi listemize Vestel Sefa serisi ile devam ediyoruz. Oldukça geniş, 6 adet tost yapabiliyor. Dik konumda saklayabileceğiniz bir model. Böylece mutfağınızda yerden tasarruf etmiş olursunuz.

Çıkartılabilir Plaka: Var

Var Güç: 1800 W

1800 W Güç İkaz Işığı: Yok

Yok Isı Kademesi: 3

3 Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Yok

Yok Plaka Kullanımı: Tek Taraflı

Tek Taraflı Plaka Yüzeyi: Teflon

Teflon Yağ Toplama Haznesi: Yok

Yok Yükseklik Ayarı: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok inceledik ama bu üründe karar kıldık, rengi çok tatlı, çıkarılabilir ve yıkanabilir plakalı gayet sağlam, ince değil, Tefal düşünüyorduk ama bu fiyata kaçırılmaz bir muadil ürün. İlk fişe taktığınızda duman çıkıyor, ama geçiyor hemen, ısınması kullanımı kolay, kaba değil, yan koyup tezgahta tutabilirsiniz, indirimdeyken almıştık, tavsiye ederiz, teşekkürler Vestel yine şaşırtmadın.

Arzum AR2001 Tostçu Delux Tost Makinesi

En iyi tost makinesi modellerinden biri olan Arzum Tostçu Delux, yüksek performans sunuyor. Yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilir üst gövde ve kilitleme mandalı başında bekleyip zaman kaybetmenizi önlüyor. Açma kapama düğmesi yok, fiş ile kontrol edebiliyorsunuz.

Çıkartılabilir Plaka: Var

Var Güç: 1800 W

1800 W Güç İkaz Işığı: Var

Var Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Var

Var Plaka Kullanımı: Tek Taraflı

Tek Taraflı Plaka Yüzeyi: Granit

Granit Yükseklik Ayarı: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Uzun araştırmalardan sonra aldık. Tost, ısıtma, ızgara hepsinde başarılı bence fiyat performans olarak da alınabilecek makinelerden biri.

Grundig CG 6860 Tost Makinesi

En iyi tost makinesi ile güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Cihazı fırın konumunda kullanırken üzerinde yer alan pişirme sürelerini dikkate alabilirsiniz. Marka ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Almanya merkezli Grundig, ülkemizde Arçelik güvencesi altında.

Çıkartılabilir Plaka: Var

Var Güç: 2000 W

2000 W Izgara Özelliği: Var

Var Plaka Kullanımı: Çift Taraflı

Çift Taraflı Plaka Yüzeyi: Yanmaz Yapışmaz Kaplama

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok güzel üst çeliği sağlam yamulma yapmaz gibi duruyor döküm ızgaraları çok hoş iki taraflı olması da çok kullanışlı bence bu fiyata alınacak en iyi ürünlerden.

Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost Makinesi

Adından da anlaşılacağı üzere tostkoliklere hitap eden bir model. İsterseniz lezzetli tostlar, isterseniz ızgara özelliği ile et ve balık hazırlamanız mümkün. Kolay bastırma özelliği sayesinde hem yağsız hem de sağlıklı yiyecekler elde edebilirsiniz.

Çıkartılabilir Plaka: Var

Var Güç: 1800 W

1800 W Güç İkaz Işığı: Yok

Yok Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Yok

Yok Plaka Kullanımı: Tek Taraflı

Tek Taraflı Plaka Yüzeyi: Granit

Granit Yağ Toplama Haznesi: Var

Var Yükseklik Ayarı: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çeyizim için aldım bugün geldi açtım gayet güzel paketlenmişti sağlam büyük bir tost makinesi baya araştırıp bulmuştum umarım memnun kalırım görünüş olarak baya iyi beğendim.

Sinbo SSM-2536 Tost Makinesi

En iyi tost makinesi ararken genelde Sinbo markası karşımıza çıkıyor. Çünkü hem uygun fiyatlı hem de ortalama performansa sahip. Bu modeli ise tam kalabalık ailelere göre. Kahvaltılarınızda 6 kişilik tostlar hazırlayabilirsiniz. Gövdesi ısıya dayanıklı.

Çıkartılabilir Plaka: Var

Var Güç: 2000 W

2000 W Güç İkaz Işığı: Var

Var Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Var

Var Plaka Kullanımı: Tek Taraflı

Tek Taraflı Plaka Yüzeyi: Yanmaz Yapışmaz Kaplama

Yanmaz Yapışmaz Kaplama Yağ Toplama Haznesi: Var

Var Yükseklik Ayarı: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Özellikle fiyatına göre çok iyi ilk başta yanık kokusu gelmesi normal olan zaten sonraki kullanımlarda koku gelmedi. Kırmızı rengini beğenmem diye düşünmüştüm ama renginin tonu da çok tatlı tavsiye ederim. Çabuk ısınıyor.

Sinbo SSM-2513 Tost Makinesi

En iyi tost makinesi öneri listemizi en uygun fiyatlı ürünümüz ile bitiriyoruz. Minik ama son derece pratik bir model. Tek yaşayanlar ya da öğrenci evinde kalanlar için uygun olacaktır. Çünkü kapasitesi sadece 2 dilim.

Çıkartılabilir Plaka: Yok

Yok Güç: 750 W

750 W Güç İkaz Işığı: Var

Var Izgara Özelliği: Var

Var Kilitleme Mandalı: Var

Var Plaka Kullanımı: Tek Taraflı

Tek Taraflı Plaka Yüzeyi: Döküm

Döküm Yağ Toplama Haznesi: Yok

Yok Yükseklik Ayarı: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Uzun zamandır kullanıyorum küçük olmasına rağmen çok çabuk ısıtıyor ve fiyatı da gayet makul.

Siz hangi modelleri deneyimlediniz? Hangi model size daha uygun? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

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