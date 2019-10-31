Docx Dosyası Nasıl Açılır?

Doc uzantısını bilmeyen varsa basit bir şekilde açıklayalım. Microsoft’un office yazılımı olan Word’un temel çıktı uzantısıdır. Dökümanın kısaltılmışıdır ve diğer tüm gelişmiş ofis yazılımlarıyla açılabilir. Peki Docx nedir? Bu da Doc uzantısının yeni sürümü denilebilir. Docx dosyalarını açmaya çalışırken problem yaşayabilirsiniz çünkü tüm ofis yazılımları bu uzantıyla uyumlu değildir. Bu yazıda sizlere docx açmanın en basit ve popüler iki yönteminden bahsedeceğiz.

Hiç bir program indirmenize gerek yok

İhtiyacınız olan tek şey bir Google hesabı, bildiğiniz gibi Google’ın Drive hizmetine bağlı bir dökümanlar hizmeti bulunuyor. Bütün temel özellikleri size sunan dökümanlarda isterseniz word dosyalarını açmanız mümkün. Buna yeni uznatılardan birisi olan docx uzantısı da dahil.

Bu adrese gidin. Sol üst köşede bulunan 3 çizgi butonundan yan menüyü açın. Burada oluşturmak istediğiniz döküman tipini seçin. Word, Excel, Power Point gibi seçenekler bulunuyor.

Elinizdeki hali hazırda bulunan bir docx dosyasını açmak için dosyayı Google Drive’a yükleyin ve oradan açın. Bu kadar basit. Herhangi bir uyum sorunu yaşamayacaksınız.

En iyi ücretsiz alternatif

Bir docx dosyasını açmak için Microsoft’a çok fazla paralar ödemenize gerek yok. Harika ücretsiz alternatifler olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan en iyisi OpenOffice. Eğer bir docx dosyasını açamıyorsanız ya da genel manada bir ofis yazılımına ihtiyaç duyuyorsanız size en iyi çözüm olacak programı buradan indirin.