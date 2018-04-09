Chrome Üzerinden Emoji Mesajlaşma

Chrome’a yakın zaman içinde emoji desteği geliyor. Bir çok mesajlaşma uygulamasında kullandığınız emojiler bundan sonra Chrome üzerinden direkt olarak kullanılabilecek. Nasıl mı? Şimdilik deneme aşamasında olan bu özellik hali hazırda Chrome mağazasından bulduğunuz eklentilerle kullanılıyordu. Şimdi ise Chrome’un kendisine eklenecek ve mesajlaşmalarda Chrome üzerinden kullanılabilecek.

Bazı klavyelere emoji kısayolu eklenecek ve hızlı bir şekilde kullanmak istediğiniz emojiler karşınızda belirecek. Mesajlaşırken ya da herhangi birşey yazarken hemen kullanabileceksiniz. Chrome bu yeni özelliği ile insanları bir eklentiye mahkum bırakmamayı amaçlıyor. Bunun yanında ayrıca sosyal mesajlaşma için başka uygulama ve site kullanılmaması Chrome’un da hoşuna gider.

Güncelleme yakın zaman içinde bütün herkese gelecek. Chrome kullanmak için bir neden daha ortaya çıkacak.