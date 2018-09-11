Tarayıcı sürümünde uzun zamandır kullanılan koyu tema Android Youtube sürümüne de geldi. Android üzerinden Youtube siyah renkte kullanmanız mümkün. Bu yazıda Android Youtube koyu tema nasıl aktif edilir sorusunun cevabını bulacaksınız.

Bir çok sosyal medya sitesinde kullanılan, Twitter gibi, koyu tema özelliği özellikle gözleri yormadığı için tercih ediliyor. Ayrıca superAmoled gibi ekran çeşitkerinde koyu renkler daha az enerji harcıyor. Bu nedenle kullanıcılar telefonlarında koyu rengi tercih ediyor. Şimdi bunu Youtube için de uygulamanız mümkün. Yapmanız gerekenler şunlar.

1. Youtube uygulamasını güncelleyin .

2. Youtube uygulamasını açın.

3. Portreniz sonra ayarlara tıklayın.

4. Genel satışına tıklayın.

5. Koyu tema satışını aktif edin.

Anlaşılmayan bir yer varsa lütfen ekran görüntülerimi inceleyin sizler için kaydettim. Bu özellikle hem gözleriniz yorulmayacak hem de Youtube ‘da fazla vakit geçirenler daha az enerji harcayacak.