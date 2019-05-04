Android İçin Chrome Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Sonunda Android için Chrome’a karanlık mod geldi. Bu yazıda karanlık mod nasıl açılır göreceksiniz. Başlığı okuyup hemen Android için Chrome’a gidip atarlarsa Karanlık Modu arayanlar maalesef bulamayacak. Ayarı bulmak için biraz uğraşmanız gerekecek. Aşağıdaki adımları takip edin ve görselleri inceleyin.

Chrome’da karanlık modu açmak

Bunun için Android üzerinde Chrome’a girin. Adres satırına şunu kopyalayın.

chrome://flags/#enable-android-night-mode

Enter basıp eklenti sayfasına girin ve karşınıza görseldeki bir kısım gelecek. Burada Dark Modu enable edip aşağıda bulunan relaunch butonuna tıklayın.

Bu aşamadan sonra Chrome’da karanlık modu hala gelmeyecek. Bu işlem Chrome ayarlar kısmına Dark mod ayarı eklenecek.

Chrome’da ayarlar kısmına gidip Dark modu aktif edin. Anında Chrome karalar bağlayacaktır.

Chrome’da Dark mod çokta etkili bir sistem değil. Çünkü girdiğiniz web sitesi zaten beyaz ya da açık tonluysa Chrome üst penceresi siyah görünecektir. Diğer her yer zaten beyaz görünüyor. Bütün sayfanın siyah göründüğü tek yer Chrome anasayfası.

Görselleri aşağıdan inceleyin.