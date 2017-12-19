Akıllı Telefonunuzu Eskitmeden Mobil Oyun Nasıl Oynanır?

Telefonu ne kadar yoğun kullanırsanız o kadar çabuk eskir. Oyun çalıştıran akıllı telefon işlemcisini yoğun bir şekilde kullanıyor. Bu nedenle de işlemcisi ısınıyor. Isınan cihaz daha çabuk eskiyor. Ömrü kısalıyor. Oyun vs çalıştırmayınca da akıllı telefona neden ihtiyacım olsun düşüncesine sahipseniz akıllı telefonunuzu eskitmeden oyun oynamanın iki yolunu anlatacağım.

Öncelikle telefonunuzla oyun oynamakta kararlıysanız bunu önlemenin bir yolu yok. Farklı cihazlar kullanarak bunu önlemeniz mümkün. İlk önerim tablet kullanmanız. Ortalama 250 TL’lik bir tablet oyun ihtiyacınızı fazlasıyla karşılar. Oyun üzerine çok düşen biriyseniz tablet önerimi değerlendirmelisiniz.

Bundan farklı olarak bir önerim daha var. Bir bilgisayara sahipseniz internette ücretsiz olan Bluestacks programını yükleyin. Bilgisayarınızı Android cihaza çevirir ve istediğiniz oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Bazı oyunları dokunmatik ekrandaki gibi oynayamasanız da işinizi görecektir.

Bu iki yöntemden faydalanırsanız yüklüce miktar para verdiğiniz cihazınız daha az zarar görecek ve ömrü uzayacaktır.