Airties Modem Gizleme Nasıl Yapılır?

Kablosuz internet kullananlar için ilaç gibi bir konuya değineceğim. Gerek sizden kablosuz ağ şifrenizi isteyenler, gerek gayrimeşru yollardan ağınızı heklemeye çalışanlar olsun hepsinden kurtulmak için modeminizi gizlemeniz yeterlidir. Yazımızın devamında bunu nasıl yapacağınızı ve kendi cihazınızdan ağa nasıl bağlanacağınızı anlatacağız.

Öncelikle modemi nasıl gizleyeceğinizi anlatalım.

İlk yapmanız gereken Airties marka modeminizden internet alan bilgisayarınızın tarayıcısına 192.168.2.1 yazarak enter tuşuna basıyoruz.

Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. O ekranda doldurmanız gereken yerlere kullanıcı adına “admin”, şifreye ise “ttnet” yazıyorsunuz.

Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Bu ekranda ise sol menüde yer alan “kablosuz” seçeneğine tıklıyorsunuz. Kablosuz seçeneğinde yer alan “kablosuz ağ ayarlarına” tıklıyorsunuz.

Kablosuz ağ ayarlarında karşınıza çıkan kısımda kırmızı nokta ile çevirdiğim kısma tik koyuyorsunuz. Zaten üst kısmında da gizle yazısını okuyacaksınız.

Bu adımlardan sonra artık kablosuz ağınız hiçbir şekilde görünmeyecek. Telefonunuza eklemek için de kablosuz ağ ayarlarına girip ağ ekle demeniz gerekiyor. Ağ ekle dediğiniz zaman ağınızın adını aynen yazıp güvenlik seçeneğini seçiyorsunuz. Ardından da şifrenizi yazıyorsunuz. Gizli olan ağınızı telefon buluyor ve bağlanıyor.

Bu basit adımların ardından ağınızı siz istemedikçe kimse göremiyor.