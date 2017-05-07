iPhone 7 Videolu İnceleme

Apple’ın en gözde cihazlarından biri olan iPhone 7 kendinden söz ettiren devrim niteliğinde özelliklerle satışa sunuldu. Daha önce olmayan ve en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de suya ve toza dayanıklılık özelliğinin Apple cihazlarında ilk defa kendisinde kullanılmasıdır.

iPhone 7’nin teknik özellikleri şöyle:

IP 67 sertifikası ile korunan cihaz suya ve toza dayanıklı,

4.7 inç 1334 x 750 piksel ekran çözünürlüğü,

3D touch ve 1400:1 kontrast oranı,

2 GB RAM ve 32 – 128 – 256 GB depolama seçenekleri,

iOS 10 işletim sistemi,

12 MP arka kamera ve 7 MP ön kamera,

1960 mAh batarya.

Teknik özellikleri bu şekilde olan cihazın geniş incelemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.