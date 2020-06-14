Dijitalleşen ekonomi beraberinde bazı bağımlılıkları yanında getiriyor. Artık işletmelerimizi, ürün satışlarımızı, markalarımı insanlara en kısa yoldan tanıtmak ve kolayca bilgi edinmelerini sağlamak için internet sitesi açmak durumundayız. Tabii ki bir internet sitesi ise sunucuya bağlı olarak yayın yapar. Yayın yapan bu sitelerde kullanılan sunucular ise aylık belirli ücret karşılığında hizmet veren sitelerden alınıyor. Eğer bu işlere merak saldıysanız ve yeniyseniz para vermek yerine ücretsiz bir şekilde deneme yapmanız gerekebilir. Bu yazımızda ücretsiz hosting veren siteler listemize bakarak kullanabileceğiniz ücretsiz sunucu hizmetlerini inceleyeceğiz.

İhtiyacınızı Giderecek, Ücretsiz Hosting Veren Siteler

Dünya genelinde hizmet veren birçok ücretsiz sunucu sitesi olsa da biz kullanabileceğiniz ve belirli bir geçmişe sahip olan bazı siteleri inceleyeceğiz. Listemize baktığımızda;

Google Sites

Award Spaces

000Webhost

Free Hostia

Byethost

Googie Host

Gibi ücretsiz hosting veren siteler listemizde yer alıyor. Şimdi bu siteleri ve sundukları kampanyaları incelemek gerekirse;

Google Sites ile Sitenizi Oluşturun

Arama motoru olarak bilinse de birçok alanda işleri bulunan Google, site açmak isteyenlere sunucu hizmetini herhangi bir maddi talep olmadan karşılıyor. Google Sites ile sizde sitenizi oluşturabilirsiniz. Belirli kısıtlamaları bulunan hizmet yeni başlayanlar için oldukça ideal olacaktır.

Bir Lider: Byethost

Ücretsiz hosting veren siteler denildiği zaman akla gelen ilk yerlerden biri olan Byethost, 1 milyondan fazla siteye hizmet sunarak neden lider olduğunu gösteriyor. 5 GB disk alanı ve 5 MySQL veritabanı oluşturma desteği veren sistemin 7/24 teknik destek hattı bulunuyor. Panelin kullanımı ise oldukça kolay.

Küçük Çaplı Denemeler İçin: Free Hostia

Çok küçük denemeler için oldukça kısıtlı alanlar ile hizmet veren sitelerden biri ise Free Hostia, basit denemelerinizi veya demo sunumlarınızı göstermek için ideal bir seçenek olan Free Hostia, kaydolan kullanıcılarına 250 MB disk alanı, 6 GB bant genişliği ve 3 e-posta hesabı açmaya izin veriyor. Disk alanı oldukça az olduğu için genellikle bir yazı veya görsellerden oluşan oldukça basit yapılı siteleri çalıştırmak için uygun bir yapıya sahip.