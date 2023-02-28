Shift Tuşu Nedir? Shift Tuşu Ne İşe Yarar?

Bilgisayar ve mobil cihazların klavyelerinde bulunan Shift Tuşu, kullanışlı ve birçok işlevi bulunan komut tuşlarından bir tanesidir. Farklı özellikleri bulunan tuş, her gün kullanılarak birçok alanda tercih edilebiliyor. Bu yazımızda Shift tuşu hakkında detaylı bilgiler vererek yardımcı olmaya çalışacağız. Hadi başlayalım!

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“Şift” şeklinde okunan tuş, klavyede iki farklı noktada yer alarak kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Eğer ki klavyenizde CapsLock tuşuna basmak yerine daha pratik bir şekilde büyük harfler yazmak istiyorsanız Shift tuşunu tercih edebilirsiniz. Bunun için öncelikle “Shift” tuşuna parmağınızı basılı tutmak ve devamında istediğiniz harfe basmak yeterli olacaktır.

Klavyelerde kullanırken Shift tuşuna basmamız halinde değişik semboller meydana getirebilir, basılı tutarak küçük harfleri büyük şekilde yazabiliriz. CapsLock işlevini daha pratik hale getiren bu tuş, çoğu zaman kullanılmayarak unutulsa bile en detaylı alanlarda bize yardımcı olabilmektedir. Üzerine defalarca basmamız dahilinde ise herhangi bir problem yaratmayarak, istediğimiz gibi kullanabiliriz.

Shift Tuşu Nerelerde Kullanılıyor?

Shift tuşu aslında pek bilinmeyen farklı fonksiyonları da üzerinde taşımaktadır. Bu alanlardan bir tanesi olan işletim sistemleri ve yazılımlar için fonksiyon üretmesi, büyük bir kolaylık sağlar. Klavyede harflerin üzerinde bulunan sembolleri (!,’,^,+,%,&,/,(,),=,?,_) yazabilmek istiyorsanız da Shift tuşunu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra tuşa basılı tutarak ok tuşlarıyla bir metnin belli kısmını rahatlıkla işaretleyebilirsiniz. Fakat burada öncelikle bir Windows işletim sistemli bilgisayarınızın olması gerekir. Farklı işletim sistemine sahip cihazlarda bu özellik çalışmamaktadır.

Bilgisayar dünyasında büyük bir çoğunluğun Q ve az bir kullanıma sahip olan F klavyelerde Shift tuşu çokça kullanılmaktadır. Çoğu kişi burada neden iki adet tuş bulunuyor gibi sorular sorabiliyor. Bunun nedeni klavyeyi on parmak şeklinde kullanan kişilere hız kazandırmaktır. Her insanın kullanım biçimi farklı olsa da genel olarak sol elimize gelen harfler için sol sağ taraftaki Shift tuşunu, sağ el kısmında bulunan harfler için de soldaki tuşu tercih edebiliyoruz. Bu neticede bilgisayarda yazdığımız yazılarda tuşu kullanırken büyük bir pratiklik kazandırdığını anlayabiliriz.

Klavyede Shift Tuşu Nerede?

Bazen bilgisayar ve mobil cihazlarımızda Shift tuşunu bulamayabiliyoruz. Oldukça normal olan bu durumda size kolaylıkla bulabileceğiniz adımları anlatacağız. Öncelikle söylemeliyiz ki bilgisayar klavyelerinde iki adet Shift tuşu bulunmaktadır. Sol ve sağ kısımda bulunan bu tuşlardan sol taraftaki shift tuşu, CTRL ve CapsLock arasında kalmaktadır. Sağdaki tuş ise Enter ve CTRL tuşu arasında yer alır. Burada sağdaki tuş daha rahatlıkla gözle görülebilirken soldaki tuş daha küçük bir boyuttadır.

Mobil cihazlarımızda bulunan Shift tuşu ise bilgisayara göre rahatlıkla görülebilmektedir. Bunun için yazmak istediğimiz bir boşluğa dokunuyoruz. Ardından klavyenin sol alt kısmında bulunan sembol tuşunun üzerine bakarak rahatlıkla tuşu bulabilirsiniz.

Shift Tuşu Kısayolları