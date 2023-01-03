Android’de Çocuklar İçin En İyi Oyunlar

Android telefonlarda oynanabilecek binlerce ücretsiz oyun bulunuyor. Fakat bu oyunların çoğunluğu çocuklar için uygun değil. Bazı oyunlar aşırı şiddet içerirken bazı oyunlar korkutucu öğeler bulundurabiliyor. Eğer çocuğunuzun telefonunuzda eğlenceli vakit geçirmesini istiyorsanız küçüklere özel oyunları bulmanız gerekiyor. Siz Google play de gezinirken saatlerinizi harcamayın diye çocuklara uygun en iyi mobil oyunları sizin için derledik. Bu yazımızda olduğu gibi Android oyun ve uygulama listeleri, telefonlara dair güncel haberler ve Android telefonlarla ilgili ipuçları için Android Rehber sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

Storytoys tarafından geliştirilen bu oyun öğretmen onaylı ve 3 yaşının üzerinde olan çocuklar için uygun. Bu oyunda Örümcek adam, Kaptan Amerika gibi en sevilen Marvel kahramanlarıyla çocukların motor becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Oyun çocukların dikkatini çekecek lego tarzı sevimli grafiklere sahip. Çeşitli bulmaca bölümlerinin yanında çocukların yaratıcılığını geliştirecek inşa etme bölümleri de içeriyor. Çocuklarınız Marvel süper kahramanlarını seviyorsa çocuklar için tasarlanmış LEGO® DUPLO® MARVEL oyununu oynatmanızı tavsiye ederiz.

2- Gumball Muhteşem Parti Oyunu

Cartoon Network kanalının en popüler çizgi filmlerinden biri olan Gumball, bu oyunla telefonunuza geliyor. Bu oyunun diğerlerin farkı ise aynı cihazda çoklu oyuncu desteğine sahip olması. Her oyun 4 oyuncuya kadar destekliyor. Eğer birden fazla küçük çocuğunuz varsa veya kendiniz çocuğunuzla oyun oynamak istiyorsanız Gumball Muhteşem Parti Oyunu tam size göre. Tek bir oyun indirerek 20 farklı mini oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyun öğretmen onaylı ve çocuklara zararlı herhangi bir içerik bulundurmuyor.

3- Paint.Book – Sayılarla boyama

Eğer aradığınız çocuklar için bir boyama oyunuysa, 4.7 puana sahip bu oyunu kesinlikle denemelisiniz. Paint.Book çocuklar için çok kolay arayüze sahip bir oyun. Resimler ve boyalar üzerinde sayılar bulunuyor. Bu sayılar eşleştirilerek resim doğru bir şekilde boyanabiliyor. Çocuklara sayıları öğretmek için gayet eğlenceli bir yol gibi görünüyor. Yüzlerce ücretsiz resme sahip bu oyunu indirmenizi öneriyoruz.

4- Balloon Pop Kids Learning Game

Listemizin son sırasında çocukların eğitimi için geliştirilmiş harika bir oyun var. Bu oyun sayesinde çocuğunuza hayvanları, harfleri, sayıları ve renkleri eğlenceli bir şekilde öğretebilirsiniz. Oyunda 108 obje ve 10 macera bulunuyor. İdeal oynama yaşı ise 1-5 yaş arası olarak önerilmiş. Çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirirken bir şey öğretmek istiyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Sizler için hazırladığımız listemizin sonuna geldik. Sizin en sevdiğiniz çocuk oyunu hangisi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla Android oyun için https://androidrehber.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu yazımızdan sonra Android Ücretli Uygulamaları Ücretsiz İndirme yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.