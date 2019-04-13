Opera 60 Diğer Adıyla Reborn 3 Neler Sunuyor?

Opera, uzun zamandır hayatımızda olan ama Chrome rekabetinde pek etkili olamayan ve geri sıralara düşen Opera tarayıcısının 60 sürümünü diğer adıyla Reborn 3’ü sizlere kısaca anlatacağız. Bilindik tarayıcıları bir adım daha öteye taşıyan bu tarayıcı bakın hayatınıza neler katacak.

Bahsedilen ilk ve önemli özelliklerden birisi kenarsız tasarımı sayesinde sizlere oldukça yenilikçi bir tecrübe sunuyor. Bu özellik, koyu tonlu ya da açık tonlu fotoğraflardan esinlenerek geliştirildi. Sadece bu mu? Web 3 destekleyen ayrıca kendi bünyesinde cripto para cüzdanıyla birlikte bir çok özellikte Reborn 3 tarayıcısında bulunuyor. Web 3 ile beraber blockchain denilen internete göz atmanız daha kolay ve hazzı yüksek bir deneyim sunuyor.

Web 3 ilişkisiyle beraber varsayılan olarak yüklü gelen VPN ve reklam engelleyici Opera 60’da en önemli özelliklerden bir diğeri.

Tasarım

Bu yeni tasarımda karşımıza çıkan en önemli özellik son günlerde telefonda da kullanılan ekran ve görüntü oranını büyütmek. Herhangi bir çizgi ve ayırıcı bu tasarımda bulunmuyor. Bu nedenle sadece içeriğe odaklanabiliyorsunuz. Bunun için temalarda yeni güncellenmeye uyarlanmış durumda. Tasarımda gerçekleşen anlatmaya değer en önemli değişiklik yine koyu tema olarak karşımıza çıkıyor.

Güvenlik

Bunun için tarayıcıya varsayılan olarak kaliteli bir vpn ve reklam engelleyici eklenmiş. Google Chrome tarayıcısında elbette reklam engelleyici bulundurmuyor. Diğer tarayıcıların ondan tek üstünlüğü de bu yönde oluyor. VPN ve reklam engelleyici sayesinde güvenliğiniz ve web deneyiminiz artıyor.

Kripto Cüzdan

Çok fazla bilginiz var bu konuda biliyoruz. Opera’nın yeni sürümü dahili kripto para cüzdanıyla karşınıza çıkıyor. Eğer bu işle ilgilenen biriyseniz herhangi bir başka hizmet aramaktan vazgeçebilirsiniz.