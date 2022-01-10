Kingston Nucleum Type-C Hub istediğiniz yere taşıyabileceğiniz ve 7 taneye kadar cihaz bağlantısı yapabileceğiniz mükemmel bir yardımcı.

Bu ürünü Macbook Air, Pro ve Mac Mini için mouse, monitör ve aksesuarlarınızla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nucleum sayesinde bilgisayarınıza daha büyük bir monitör bağlayabilirsiniz ya da fotoğraflarınızı başka bir cihaza aktarabilirsiniz. Aynı zamanda Nucleum ile MacBook’unuzu şarj ederken aynı zamanda bir USB Flash sürücü bağlayabilirsiniz. Böylece iPhone’unuz da şarj olacaktır. Dilerseniz bu tarz birçok işlev için size büyük kolaylık sağlayacak ürünün detaylarına geçelim.

Kingston Nucleum Type-C Hub Genel Özellikleri

HDMI çıkışı ile görüntüyü projektöre ya da 4K UHD ve Full HD 1080p bir monitöre verebilirsiniz. Kart okuyucu sayesinde SD ve microSD yuvaları kullanarak nerede olursanız olun videolar çekip aktarabilirsiniz. USB-A portları ile harici mouse, klavye ya da sabit disk sürücüye bağlayabilirsiniz. Bu portlar, iPhone ya da Bluetooth kulaklıkları gibi cihazları da şarj edebiliyor.

Bilgisayarların incelmesiyle birlikte port sayısında azalma olması kaçınılmaz. Özellikle USB-C port sayısı genelde bir taneyi geçmiyor. Böyle durumlarda diğer cihazlarınızı bağlamak için ekstra USB-C port yaratmanıza imkan sağlıyor.

Kingston Nucleum Type-C Hub’ın özelliklerine kısaca bakalım:

İçerik oluşturucular için tasarlanmıştır.

Kompakt ve hafif yapısıyla kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz.

Tek USB-C bağlantısı ile 7 bağlantı noktası elde edebilirsiniz.

4K HDMI girişini kullanarak daha fazla piksel ekleyebilirsiniz.

Bağlı cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

Kingston Nucleum Type-C Hub Teknik Özellikleri

Kingston Nucleum Type-C Hub’ın daha detaylı özellikleri ise şu şekilde:

Ücretsiz Teknik Destekli Garanti: 2 yıl

2 yıl Manyetik Girişimi Engelleyen Tasarım: Evet

Evet Elektrik Geçişi Beslemesi: 60W’a kadar

60W’a kadar HDMI: V1.4 (4K destekler)

V1.4 (4K destekler) USB-A (USB 3.1 Gen-1): 2x

2x USB-C (USB 3.1 Gen-1): 2x

2x microSD Okuyucu: microSD/microSDHC/microSDXC UHS I

microSD/microSDHC/microSDXC UHS I SD Okuyucu: SD/SDHC/SDXC UHS I-II

Kingston Nucleum Type-C Hub Bağlantı Noktaları

Tüm cihazlarınızı aynı anda bağlayarak kullanmak mı istiyorsunuz? İsteğiniz Kingston Nucleum Type-C Hub ile mümkün. İşte 7 taneye kadar cihaz takabileceğiniz bağlantı noktaları:

USB-C (güç girişi)

USB-C (veri)

HDMI

(x2) USB-A

SD

microSD

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