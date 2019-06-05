Instagramda Ã‡Ä±ÄŸÄ±r AÃ§acak Ã–zellikler

Basit bir ÅŸekilde sÃ¶yleyebiliriz ki kendini en iyi ÅŸekilde yenileyen sosyal medya uygulamalarÄ±ndan en iyisi Instagram. Facebook’un sahip olduÄŸu bu sosyal medya sitesine yakÄ±n zaman iÃ§inde bir birinden gÃ¼zel iÃ§erikler gelecek. Onlardan madde madde bahsedelim.

BaÄŸÄ±ÅŸ

Hikayeler kÄ±smÄ±na baÄŸÄ±ÅŸ etiketi geliyor. ArtÄ±k Instagram Ã¼zerinden baÄŸÄ±ÅŸ almak mÃ¼mkÃ¼n olacak. Belki yardÄ±m iÃ§in belki kendiniz iÃ§in bu Ã¶zelliÄŸi kullanabilirsiniz.

ÃœrÃ¼n satÄ±ÅŸlarÄ±

Belirli bir kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±na eriÅŸiyorsunuz. Kendi profilinizde reklam yapma hakkÄ±nÄ± elde ediyorsunuz. Bununla birlikte bu kÄ±sma bir yenilik daha ekleniyor. DM Ã¼zerinden Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±na Ã¶nemli kolaylÄ±k getiriliyor. Yenilikleri merak ediyoruz.

Kendi filtreni oluÅŸtur

Bu Ã¶zellik yakÄ±nda gelecek ama daha Ã¶nce baÅŸka bir yerde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan emin olabilirsiniz. Facebook yine boÅŸ durmayarak araklama faliyetlerine hÄ±z vermiÅŸ. Kendi filtreni hem kendin kullanabileceksin hem de baÅŸkalarÄ± kullanabilecek.

BeÄŸeni gizleme

Kendi paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z iÃ§in beÄŸeni sayÄ±sÄ±nÄ± gizlemeniz mÃ¼mkÃ¼n. BaÅŸkalarÄ± beÄŸenilerinizi gÃ¶remez.

UzaktayÄ±m

ArtÄ±k eÄŸer belirli bir sÃ¼re uygulamayÄ± kullanmayacaksanÄ±z bu moda alabilirsiniz. Bu sayede insanlar sizinle etkileÅŸim kurmak isteseler bile cevap vermeyeceÄŸinizi gÃ¶rebilecek ya da neden cevap vermediÄŸinizi anlayabilecek.

KÃ¶tÃ¼ yorumlar iÃ§in uyarÄ±

Bir paylaÅŸÄ±ma kÃ¶tÃ¼ bir yorum yapmak Ã¼zeresiniz. Uygulama hemen emin misiniz diye sizi uyarÄ±yor. Eminseniz yorumunuz gidiyor. Bu sayede Instagram daha iyi bir yer haline gelecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.