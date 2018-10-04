Hakan: Muhafız Netflix’de İlk Fragman Yayınlandı

Merakla beklenen Netflix’in Türk dizisi The Protector ismiyle dünya çapında yayınlanması söz konusu. Dizinin Türkçe ismi ise Hakan: Muhafız olarak belirlenmiş. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizi normal şartlarda geçtiğimiz ay yayınlanacaktı ama Netflix kalite değerlendirme ekibi bazı sahneleri beğenmedi. Bu sahnelerin tekrar çekilmesi için çıkış tarihi uzatıldı. İşte ilk fragman ve Hakan: Muhafız dizisi hakkında diğer detaylar;

İstanbul’un son muhafızı burada. Hakan: Muhafız çok yakında sadece Netflix’te. pic.twitter.com/daP3QViOr1 — The Protector (@theprotector) 1 Ekim 2018

Çağatay Ulusoy, Hazal Ergüçlü, Burçin Terzioğlu ve Okan Yalabık gibi oyuncular dizinin ana kadrosunu oluşturuyor. Dizi İstanbul’da geçiyor ama belli bir zamana bağlı kalmıyor. İstanbul’da tarihin çeşitli anlarını aksiyon dolu fantastik sahnelerle ortaya seriyor.

Netflix’in bazı içeriklerinde bazı sahnelerin Rtük tarafından sansürlenmesi konusu son zamanlarda şirketle ilgili konuşulan en önemli haberlerden birisi. Bakalım diziyi beğenecek miyiz?