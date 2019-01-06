Gelen Gideni AratÄ±r: AKN KalktÄ± AST Geldi

Daha Ã¶nce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z internet paket fiyatlarÄ± hakkÄ±ndaki yanÄ±mÄ±zda bu yapÄ±larÄ±n Ã§akallÄ±k olduÄŸundan bahsetmiÅŸtik. O zaman sadece fiyatlar ve kotalar konusunda Ã§akallÄ±ktan bahsettik ama Turknet saÄŸolsun Ã§akallÄ±k konusunda yeni bir Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§tÄ±. Yeni uydurduÄŸu terim AST Ä°le adeta kullanÄ±cÄ±larÄ±n akÄ±llarÄ±yla dalga geÃ§iyorlar.

Ast nedir?

AkÄ±llÄ± sÄ±nÄ±rsÄ±z tarifeler ÅŸeklinde uydurulan bu yeni sistemle internetin en Ã§ok kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saat 19 – 24 arasÄ±nda internet hÄ±zÄ±nÄ±z yÃ¼zde 70 civarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼yor. 16mbps olan hÄ±zÄ±nÄ±zÄ±n 5mbps ye dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Elbette hiÃ§ sÄ±nÄ±r uygulamadÄ±ÄŸÄ± tarifeleri ise TÃ¼rkiye’nin en pahalÄ±, 500tl, tarifesi olarak dikkat Ã§ekiyor.

Yine Ats uygulanan tarifelerden birisi de 100mbps hÄ±zlÄ± tarife akÅŸam saatlerinde 25mbps ye dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Åžimdi bu ayÄ±p deÄŸil de nedir? BTK bununla ilgili bir yaptÄ±rÄ±m uygulayacak mÄ±? AÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu kanunlara dalga geÃ§mekten baÅŸka nedir? BTK ti ye mi alÄ±nÄ±yor?

DiÄŸer ÅŸirketler ise kotalÄ± tarifeleriyle sinir bozuyor. AKN uygulamÄ±yorlar ama en fazla harcayabileceÄŸiniz veri transferinizi sÄ±nÄ±rlÄ±yorlar.