Facebook’a Instagram Ã–zelliÄŸi Sessizce Geldi

Åžuan iÃ§in iOS iÅŸletim sistemlerindeki Facebook uygulamalarÄ±nda kullanÄ±labilen ve Instagramdan alÄ±nan bir Ã¶zellik yakÄ±n zaman iÃ§inde Android’e de gelecek. Facebook gÃ¶rseller Ã¼zerinde kullanÄ±lan beÄŸenme Ã¶zelliÄŸini aktif etti. Sizde yoksa bekleyin yakÄ±n zaman iÃ§inde sizin de beÄŸenme Ã¶zelliÄŸiniz olacak.

Instagram benzeri beÄŸenme

Facebook’ta zaten beÄŸenme vardÄ± diyenler, bu Instagram benzeri bir beÄŸenme yani gÃ¶rsele Ã§ift tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman kalp bÄ±rakÄ±yor. EÄŸer bir gÃ¶rselle etkileÅŸime girmek istemiyorsanÄ±z mutlaka dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ istemeden kalp bÄ±rakabilirsiniz.

Åžimdilik iOS iÅŸletim sistemine gelen Ã¶zellik yakÄ±n zaman iÃ§inde Android iÃ§in de gelecek. Bununla birlikte yakÄ±n zaman iÃ§inde Facebook’a baÅŸka Ã¶zellikler de gelecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bir fotoÄŸrafÄ± indirdiÄŸinizde fotoÄŸrafÄ± kimin indirdiÄŸinin karÅŸÄ± tarafa bildirilmesi gibi.

Ä°lk olarak Snapchat’te bir hikayeyi ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda karÅŸÄ± tarafa bildirim gidiyordu. Bu sayede kimlerin gÃ¶rselle ilgilendiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yordu. AynÄ± Ã¶zellik Facebook’a da yakÄ±n zaman iÃ§inde gelebilir. Genel olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Instagram ve Facebook gibi sosyal medya devlerinin Snapchat’ten Ã§ok ÅŸey aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz.