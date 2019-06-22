Facebook Libra Kripto Para Nedir?

Kripto para ülkemizde de çok ilgi gören ve çok sayıda çeşidi ve alternatifi olan bir para birimi, borsası olmadığı için kontrolü zor olsa da kolay kullanımı sayesinde normal insanlar tarafından tercih edilebiliyor. Takip edilmesi zor olduğu için yasa dışı işlerde de kullanılabiliyor.

Facebook’un kripto para üzerinde çalıştığını ve bunu Facebook, Messenger ve Whatsapp gibi uygulamalarıyla entegre edeceğinden daha önce bahsettik. Sonunda konuyla ilgili resmi bir tanıtım yapıldı ve Facebook’un kripto parası ve de onun saklanacağı cüzdanı ortaya çıktı.

Libra nedir?

Libra, Facebook’un kendi sunucularında uygulamalarına entegre edeceği sanal parası. Ayrıca Calibra isminde bir de cüzdanı var. Gelelim şimdi Libra ne işe yarayacak?

MasterCard, Visa, PayPal, eBay ve Uber gibi sistemlerden destekle işe başlayacak.

ve gibi sistemlerden destekle işe başlayacak. İlk etapta Facebook, Messenger ve Whatsapp üzerinden kullanılabilecek.

Sadece akıllı telefon ve uygulamalarda çalışacak.

Fatura ödeme, alışveriş ve toplu taşıma ücreti ödemelerinde kullanılabilecek.

İlt etapta Amerika’da bu işlemler yapılabilecek.

Kullanıcılara alışveriş sisteminde tahsilat için kendi seçimlerini yapmalarına imkan sağlayacak.

USD çevirisi olacak. Libra ile dolar alınabilecek.

İlk etapta 100 farklı şirket bu sanal para birimine destek verecek ve kabul edecek.

2020 yılında piyasaya çıkması planlanan bu yeni sanal para birimiyle Facebook üzerinden birbirinize para gönderebileceksiniz. Ülkemiz için bir açıklama bulunmasa da sonraki dönemlerde kullanıma sunulacağına eminiz.