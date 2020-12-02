Diyabet tanısı koyulan hastaların tedavisinde şeker ölçüm cihazı büyük rol oynar. Bu cihazlar, kişinin herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden hastalığını kolaylıkla takip edebilmesini sağlıyor. Aynı zamanda hekimlerin tavsiye ettiği zaman aralıklarında şeker ölçümü yaparak hastalık izlenimi bu sayede kolaylıkla yapılabiliyor. Diyabetin izlenmesini amaçlayan bu aletler, doğru şeker ölçmeli ve güvenilir olmalıdır. Hangi şeker ölçüm cihazı daha iyi ve sağlıklıdır? Bu soruların cevabını sizler için derledik.

Düzenli Şeker Takibi Hakkında

Diyabet hastaları için düzenli şeker ölçümü ve takibi, hayati önem taşır. Tedavinin gidişatını ve hastalığın durumunun anlaşılmasında bu ölçümler dikkate alınır. Bu nedenle kolaylıkla hastaların kendi kendine şeker ölçümü yapabilmesi için pratik şeker ölçüm cihazı kullanılır. Bu cihaz ile hasta, kısa bir düre içinde anlık kan şekerini kolaylıkla ölçebiliyor. Elde ettiğiniz bu veriler, hekime nasıl bir tedavi yöntemi uygulayacağı hakkında fikir verir.

Diyabetlinin durumu göz önünde bulundurularak beslenme, egzersiz v ilaç kullanımı planlanır. Gündelik yaşamın koşturmacasında insanların kendi hastalığını kolaylıkla takip edebilmesini amaçlayarak tasarlanan bu şeker ölçüm cihazları, sürekli bir sağlık kuruluşuna giderek şeker ölçtürme gereksinimini de ortadan kaldırıyor. Fakat parmak delerek yapılan şeker ölçümü, ancak gün içindeki belirli bir anın değerlendirmesini yapabilir.

Evde Şeker Ölçümü Nasıl Yapılır?

Evde şeker ölçümü yaparken açlık ve tokluk değerlerini ayrı ayrı dikkate almak gerekir. Aynı zamanda şeker ölçümü yapıldıktan sonra verilerin tabloya işlenmesi ve hekimle paylaşılması gerekir. Evde şeker ölçüm cihazları ile sistemli bir şekilde şeker kontrolü yapılabilir.

Yaygın olarak kullanılan parmak delerek yapılan şeker ölçüm cihazları ve parmak delmeden şeker ölçümü yapan cihazlar ile evde kolaylıkla tek başınıza şeker ölçümü yapabilirsiniz. FreeStyle Libre teknolojisi ile parmak delmeden üst arka kola takılan bir sensör yardımı ile kandan değil hücreler arası sıvı ile şeker ölçümü yapılır.

FreeStyle Libre ile Şeker Ölçümleri

FreeStyle Libre şeker ölçüm cihazı ile gündelik yaşamınıza devam ederken günlük şeker seviyenizin izlenimini kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bu yazılım, 24 saatlik periyotlarla tüm dataları kaydeder ve gün sonunda günlük kan şekeri değişim seyri raporunu hazırlar. Böylelikle hedef glikoz datanız ile günlük glikoz sayalarınız arasında ne sapma olduğunu gösterir.

Sensörün takılı olduğu süre boyunca 15 dakika da bir şeker verilere sisteme otomatik olarak işlenir. Bunun için de sadece 8 saatte bir okuyucuya sensörü okutmanız yeterli olur. Toplanan veriler anlaşılır grafiklere dönüştürülerek doktorunuzla bu verileri paylaşmanızı kolaylaştırır.



