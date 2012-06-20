aTheme Kişisel WordPress Blog Teması

Merhaba sevgili wordpress severler;

Sizlerle uzun zamandır wordpress teması paylaşamıyordum. Malumunuz vakit darlığı, iş güç derken zaman su gibi akıp geçti.

Yaklaşık 1 sene önce duyurduğumuz aTheme maalesef bitiremedik ve bu günlere sarktı. Aslında çoğu her şey yapılmıştı; fakat sizlerle paylaşacak durumda değildi. İşte atıl kalmak üzereyken hemen bu haliyle sizlerle paylaşalım dedik ve artık sizlerin bloglarınızı süsleyecek atheme indirebilir durumda.

Tema o zaman şartlarında ve benimde ilk sıfırdan tema yapım dönemlerine geldiği için biraz amatörce gelebilir. Zevkler farklı olduğu için elbet beğenenler, kullananlar çıkacak düşüncesiyle yayınlıyoruz.

Temamızda öncelikle emeği geçenlerden bahsetmek gerekirse,

Tasarım: aorhan.com

Html-css: psdup.com

Wp entegre: betik.net – aorhan.com

Yorum bölümü tasarım: emrahdemirag.com

Yorum bölümü entegre: emrahkaraalan.com.tr

Öncelikle emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

NOT: Bu temayı kullanacaklar PageNavi eklentisini devredışı bırakmaları gerekiyor. Aksi takdir de tema bozuk çalışacaktır. Kendisinde entegreli pagenavi dosyası vardır.

Temadaki hatalar giderilmiş aşağıdaki linkten direk güncel halini kurabilirsiniz.