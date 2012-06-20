Wordpress Wordpress Tema

aTheme Kişisel WordPress Blog Teması


20 Haziran 2012
Yazar Ahmet Orhan
76 Yorum
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Merhaba sevgili wordpress severler;

Sizlerle uzun zamandır wordpress teması paylaşamıyordum. Malumunuz vakit darlığı, iş güç derken zaman su gibi akıp geçti.
Yaklaşık 1 sene önce duyurduğumuz aTheme maalesef bitiremedik ve bu günlere sarktı. Aslında çoğu her şey yapılmıştı; fakat sizlerle paylaşacak durumda değildi. İşte atıl kalmak üzereyken hemen bu haliyle sizlerle paylaşalım dedik ve artık sizlerin bloglarınızı süsleyecek atheme indirebilir durumda.

Tema o zaman şartlarında ve benimde ilk sıfırdan tema yapım dönemlerine geldiği için biraz amatörce gelebilir. Zevkler farklı olduğu için elbet beğenenler, kullananlar çıkacak düşüncesiyle yayınlıyoruz.

Temamızda öncelikle emeği geçenlerden bahsetmek gerekirse,

Tasarım: aorhan.com

Html-css: psdup.com

Wp entegre: betik.net – aorhan.com

Tavsiye Yazı:  Blogpress Wordpress Teması

Yorum bölümü tasarım: emrahdemirag.com

Yorum bölümü entegre: emrahkaraalan.com.tr

Öncelikle emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

 

NOT:  Bu temayı kullanacaklar PageNavi eklentisini devredışı bırakmaları gerekiyor. Aksi takdir de tema bozuk çalışacaktır. Kendisinde entegreli pagenavi dosyası vardır.

Temadaki hatalar giderilmiş aşağıdaki linkten direk güncel halini kurabilirsiniz.

Tema Demo   –    Temayı İndir

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76 Yorum

  • Güzel Olmuş, İyi bir grafiker eli değerek güzel bir edit ile bambaşka boyutlara taşınabilir. Zaman bulabilirsem görsel iyileştirme yapmak isterim.

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    • Aynen katılıyorum o zamanlar acemiliğimiz ve acele çıksın diye iyi olmamış olabilir. Ama inş vakit bulurska v2 yaparız 🙂

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  • Güzel ve kullanışlı bir tema. Tasarım gayet iyi olmuş. Emeklerinize sağlık. Blogcular arasında tutacağını düşünüyorum.

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  • Merhaba temayı sitemde kullanmayı düşünüyorum, merak ettiğim bi kaç şey var, herhangi sorun sıkıntı yaşayan oldumu tema ile ilgili, ve seo durumu nası acaba ?

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  • çok başarılı olmuş emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler.en çok sevindiren konu şu; ortaklaşa işler yapıyor olmanız güzel bir tablo daha iyi tablolar dileğiyle

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  • Merhaba, WordPress temaları çok olmasına rağmen beğenilerek kullanılan tema sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu tema gerçekten çok başarılı olmuş. Bir kaç güncelleme, bir kaç düzenlemeyle harika bir şey ortaya çıkacaktır. Başarılar diliyorum.

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  • Sistem olarak hoş bir tema olmuş kendi temamı kendim yapmasaydım indirir bi kaç revizyon ile kullanırdım. Emeği geçen herkese teşekkürler

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  • Tema oldukça güzel olmuş. Sitemde kullanacağım teşekkür ederim. Bir not eklemek istiyorum siz eklemeyi unutmuşsunuz. Blog siteniz de bu temayı kullanacaksanız PageNavi eklentisinin etkin olmaması gerekiyor. Eğer etkin ise tema bozuk çalışacaktır.

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  • Ahmet Orhan kardeşim daha önce sattığın bir temayı alıp alanında en iyi sitelerden birini yaptım. Yine senin yaptığın bir temayla egitimsitesi açtım. Senin yaptığın temalar bana uğurlu geliyor.Son yaptığın temada bileşen desteği filan korsan hepimiz için çok iyi olur. Bu temayı kullanan birçok kişiyi görüyorum. Böyle bir düşüncen varsa paylaşırsan sevinirim.

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  • Merhaba;
    Bileşenler kısmına giremiyorum sorun nedir acaba, böyle olunca feedburner ayarlarını giremedim malesef
    -Hata mesajı-
    Bu mesajı görüyorsunuz, çünkü temanız bileşenler (widgets) ile uyumlu değil. Yani şimdiki haliyle temanızın yan menüsünü bileşenler yardımıyla değiştiremezsiniz. Temanızı bileşenler ile uyumlu hale getirmek için lütfen şu belgeye bakın.

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  • merhaba etiketleri gostermek istiyorum yada sizin sitenizdeki gibi google gelen armaaları sayfalara nasıl ekleyebilirim

    tesekkurler

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  • Bence Çok güzel bir tema olmuş şık sade ve içeriği ön plana rahat şekilde yansıtabilen sosyal medya alanları geniş bi şekilde kapsanmış wordpress için çok güzel bir tema olmuş Ahmet Bey , Herkeze iyi kullanımlar

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  • iyi günler, temayı deneme amaçlı bir siteye kurdum fakat bir kaç sorun var: deneme amaçlı paylaştığım yazıya: dinisite.comli.com/deneme-yazisi.html yorum yaptığımda başka bir yazıya geçiyor ve yorumlar deneme yazısında olduğu hâlde yan taraftaki son yazılar bölümünde başka bir yazıda gibi görünüyor. yardımcı olabilir misiniz?

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  • Öncelikle tema için teşekkürler.Tam benim aradıgım tarzda bir tema.Yalnız Hocam temada bir yeri çözemedim.Yukarda Anasayfa|Hakkında|İletişim gibi bölümleri ve aşagıdaki kategori bölümlerini demoda oldugu gibi yapamadım.bu konuda biraz yardımcı olabilirmisiz ?

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  • Merhaba tema için öncelikle teşekkür ederim çok güzel olmuş reklam gözükmüyor diyorlar bende çok güzel gözükyür ve çalışıyor. Ancak bir sorunum var. Üst menü ekleyemeyi yapamadım ve Son Yorumlar’ı nasıl kaldırabiliriz temayı bozuyor bende

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  • Merhabalar,

    Öncelikle o kadar emek sarf edip ortaya cıkardığınız şeyi ücretsiz kullanıma açtığınız için teşekkür ederim. Bugun uzunca bir süredir hazırlamaya calıştığım yakın bir zamanda da bitirdiğim kişisel sitemi, sizin temanız sayesinde değiştirdim. Çok hoşuma gitti. Sırf bu yüzden formatını dahi değiştirdim. Her neyse fazla uzatmadan birşey sormak istiyorum üstadım. Anasayfayı genel kategori ile bağlayamıyorum, bu yüzden ana sayfaya tıkladığımda hiç bir makale görünmüyor. Nasıl çözebilirim. Teşekkürler.

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  • Merhabalar öncelikle paylaşım için çok teşekkur ederim.Fakat bu temada yorum sıkıntısı yaşıyorum.Konuya yazılan yorum,farklı bir konuya gidiyor.Tek sıkıntım bu temayı değişmekte istemıyorum.Bu sorunu nasıl halledebilriiz?Şimdiden teşekkürler

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  • hocam öncelikle ellerine sağlık temanı sitemde kullanıyorum herşey güzel gayet iyi ama şu sağ en allta bulunan bağlantıları bi çözemedim bağlantı ekliyorum ama aşağıda gözükmüyor nedendir bi ayar mı gerekiyor

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    • Onun için oradaki kategorileri oluşturma hakkında bilgi verdim diye hatırlıyorum uygun kategori ismi oluşturacaksınız bağlantılar bölümünden

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  • footer.php paylaşma imkanınız var mı?
    demo.aorhan.com da Son yazılar ve Popüler yazılar çalışmasına rağmen verilen temada bunlar çalışmıyor. 🙁

    Kolay gelsin..

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  • Merhaba ahmet bey,
    ben temanızı siteme kurdum fakat makalelerdeki resimlere tıklayınca ek sayfasıan gidiyor burası normal fakat resmin aldın da
    Fatal error: Call to a member function have_posts() on a non-object in /home/………/public_html/wp-content/themes/Atheme/single.php on line 84
    Bu hatayı veriyor single php yede baktım hata yok gibi gorunuyor ve orjinal tema ile değiştirdim sitenizden indiript yinede aynı acaba temanızda bu hatamı var yani sizdenmi kaynaklanıyor ?

    Teşekkurler.

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  • öncelikle temada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu temada ayarları nasıl yapabilirim mesela 1 sayfada 10 değilde 6 yazı yayınlanmasını istiyorum. Sağ menü bloğunun altına ise nasıl adsense kodu yada tema ayarları içerisinde verilen reklamlar haricinde başka reklamlar nasıl ekleyebilirim. İyi çalışmalar

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  • iyigünler hocam temada bir paylaşım yaptığımızda sol taraftaki resim kutusundaki resimler sabit kalıyor isediğim resmi koymak içn ve bunları değiştirebilmem için bilgi verebilirmisini bu arada elinize sağlık

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  • Hocam tema çok güzel aradığım gibi. Yalnız wp panelden atheme tıkladığımızda açılan panellerde değişiklikleri kaydettiğimizde bu web sayfası kullanılamıyor diyor . bu sorunu nasıl halledebiliriz. Yardımlarınızı bekliyorum

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  • Çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Aceleyle yapıldı demişsiniz de bir de acele etmeseniz nasıl olurdu düşünemiyorum :). Sitemde kullanmaya başladım hemen 🙂

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  • Kardeşim temanı beğendim fakat çözemediğim birkaç sorun var.
    1- Konuların kaç kez okunduğu yazmıyor.
    2- Sağ taraftaki Son Yazılar-Popüler Yazılar kısmında problem var. İkisini aynı anda gösteriyor.

    Bunların çözümlerini bana söyleyebilir misin? Site adresimi yazdım.

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  • hocam elinize sağlık çok güzel tema ama güncellermisiniz temayı şimdiki wordpress sürümüyle çakışma sağlıyor bi elden geçirin size zahmet

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  • bir şey merak ediyorum. tabi ki bu konuda bilgi verip vermemek size kalmış. çevrede çok küçümseyen insanlar var fakat ben sizle bir kaç kere yazıştığım için samimiyetinize fazlasıyla inandım. merak ettiğim bir konu var google reklamlarından ne kadar gelir elde ediyorsun aylık ortalama?

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