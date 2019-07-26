Bilmeyenler İçin En Basit Google Chrome Güncelleme Yöntemi

Google’ın Chrome internet tarayıcısı dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı olarak her zaman dikkat çekti. Her güncelleme ile yeni bir özelliği bünyesine katan internet tarayıcısı son güncellemeleriyle daha popüler hale gelecek ama sizin Chrome’unuz güncel mi? Bunu nasıl kontrol edersiniz ya da Chrome güncel değilse onu nasıl güncellersiniz?

Chrome tarayıcım güncel mi?

Bunun için yapmanız gerekenler oldukça basit, aşağıdaki yöntemlerle Chrome’un güncelliğini kontrol etmeniz mümkün.

Chrome tarayıcısını açın.

Sağ üstte bulunan üst üste 3 noktaya tıklayın.

Yardım satırına gelin ve satırın yana açılmasını bekleyin.

Chrome hakkında satırına tıklayın.

Buradan Chrome’un hangi sürümde olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Chrome güncelleme

Bunun için yukarıdaki adımları takip edin ve tarayıcının otomatik olarak güncellemeleri kontrol etmesini bekleyin. Kontrol bittikten sonra güncelleme yapılacaktır. Güncelleme bittikten sonra da tarayıcınızı yeniden başlatmanız istenecektir.