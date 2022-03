WordPress’in çok popüler bir içerik yönetim sistemi olmasının başlıca nedenlerinden biri geniş eklenti seçeneğine sahip olmasıdır. WordPress sitenizi daha da güçlü hale getirecek çeşitli işlevler sunan bu yazılımların WordPress.org’daki sayısı, 60.000’e ulaşmıştır ve bunların 40.000 kadarı ücretsizdir.

Gerçekte, herhangi bir web sitesinin %100 geçilmez olması neredeyse imkansız olduğundan en popüler eklentiler tahmin edeceğiniz üzere güvenlik eklentileridir. En iyi güvenlik eklentileri; kötü amaçlı yazılımları, virüsleri ve istenmeyen e-postaları algılama odağıyla tasarlanır, sitenin askıya alınmasına veya kara listeye alınmasına neden olmayacak şekilde hızlı düzeltme sunarlar. Bazılarına güçlü bir güvenlik duvarı, güvenlik güçlendirme önlemleri ile hızlı ve aktif destek hatta tek bir gösterge panosu aracılığıyla birden fazla site yönetimi gibi özellikler dahildir.

Bir web sitesi için güvenlik, hem ilk yatırımı hem de bu yatırımın gelecekteki potansiyelini korumak için son derece önemli olduğundan, WordPress sitenizi spam, kötü amaçlı yazılım, siber korsanlar ve şüpheli etkinliklerden koruyacak güvenlik eklentilerine göz atmanızı öneririz.

Jetpack

Jetpack, gelişmiş güvenlik, otomatik yedeklemeler, deşifresi kolay analizler, pazarlama araçları ve site hızı geliştirmeleri sunan kapsamlı bir WordPress güvenlik eklentisidir.

Beş milyondan fazla WordPress sitesinin tercihi olan Jetpack’in gelişmiş güvenlik işlevi tek başına inanılmaz derecede güçlüdür.

Otomatik olarak tetiklenen gerçek zamanlı yedeklemeler,

güvenlik tehditlerini proaktif önleme,

sitenizdeki yorumlar ve giriş formları aracılığıyla spam gönderimleri engelleme ve temizleme,

Brute Force koruması,

yapılan her site değişikliğini özetleyen ayrıntılı etkinlik günlüğü gibi özelliklerle dolu olan JetPack’in güvenlik paketi, kısıtlı bütçeye sahip olanlar için ayrı satın alınabiliyor.

Eksiksiz pakette ise güvenlik, pazarlama, tasarım, SEO, CRM gibi tek eklentiyle birçok önemli işlevi elde etmenize yarayan araçlar bulunuyor.

Wordfence Security

Üç milyondan fazla aktif yükleme sayısına ulaşan Wordfence Security, güvenlik duvarı ve kötü amaçlı yazılım taraması sunan en popüler ve en güçlü WordPress güvenlik eklentilerinden biridir. En sevilen özelliklerinden biri genel site trafiği eğilimlerinizle ilgili verileri göstererek trafiğin insanlardan mı, Google tarayıcılarından mı yoksa kötü niyetli botlardan mı geldiğini anlamanızı sağlamasıdır.

Spam, kötü amaçlı yazılım gibi tehditlerle gerçek zamanlı olarak savaşan Wordfence Security, çoklu site korumayı destekler, ücretsiz ve açık kaynaklıdır, işlemlerin çoğu web sunucunuzda gerçekleştiğinden, taramalar çok fazla bant genişliği tüketmez.

Diğer eklentilerin aksine, oldukça kullanıcı dostu bir gösterge panosuna sahiptir. Kullanmak için teknoloji sihirbazı olmanıza, BT geçmişine sahip olmanıza veya siber güvenlik eğitimi almanıza gerek yoktur.

Wordfence Security’nin ücretsiz sürümü, güvenlik duvarı blokları ve kaba kuvvet saldırısı koruması gibi web sitenizi güvende tutacak birçok özellik sunar. Premium sürüm ise iki faktörlü kimlik doğrulama, tehdit savunması akışında gerçek zamanlı güncellemeler, gerçek zamanlı IP kara listeye alma gibi ek özellikler içerir. Gerçek zamanlı IP kara listesi, Wordfence Security kullanan başka bir WordPress web sitesine saldıran herhangi bir IP adresinden gelen istekleri engeller.

Toparlarsak, Wordfence Security’nin en önemli bileşenlerini şu şekilde listeleyebiliriz:

Tüm WordPress çekirdek dosyalarının, temalarının ve eklentilerinin düzenli olarak taranması ve bütünlük açısından WordPress depo sürümüyle karşılaştırılması.

Çok sayıda arka kapı virüsü, truva atı, şüpheli kod, kötü amaçlı yazılım, kimlik avı URL’leri ve bilinen 44.000 kötü amaçlı yazılım varyantının taranması

Kötü niyetli trafiği tanımlayan, botnet’leri ve sahte Googlebot’ları engelleyen güvenlik duvarı

Siteyi uç noktada korumak için WordPress ile derin entegrasyon

Kaba kuvvet saldırılarına karşı koruma

Gerçek zamanlı kötü amaçlı yazılım güncellemeleri (Premium özellik)

İki faktörlü kimlik doğrulama

Güçlü kullanıcı şifreleri uygulayarak oturum açma güvenliğini artırma

Site trafiğini gerçek zamanlı olarak izleme, yetkisiz DNS değişikliklerini algılama ve DDoS saldırılarını algılamak için disk alanı tüketimini izleme

Bilinen tüm saldırganları ve tüm kötü niyetli ağların engellenmesi, belirli IP’ler ve agresif tarayıcıların sitenizin dışında tutulması odağıyla tasarlanan Wordfence Security, premium sürümde yüksek siber suç oranlarıyla bilinen belirli coğrafi bölgelerden gelen saldırılar için ülke engelleme seçeneğine de sahiptir.

iThemes Security

Önceden Better WP Security olarak bilinen iThemes Security, bir milyondan fazla aktif kullanıcıya sahiptir. Çok fazla ücretsiz avantaj sunmasa da WordPress kullanıcılarının en favori güvenlik uygulamalarından biridir. Mevcut sorunları anında bildiren ve hızlı bir şekilde düzelten bu eklentinin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Güçlü Brute Force Attack sistemi

İki faktörlü kimlik doğrulama

Zamanlanmış kötü amaçlı yazılım taramaları

Tüm dosya sistemine ve veritabanına yapılan saldırıların tespiti ve engellenmesi

Yedekleme özellikleriyle eksiksiz veritabanı koruması

Tüm hesaplar için güçlü parola uygulaması

Herhangi bir web saldırısı gerçekleştiğinde veya herhangi bir dosya değiştirildiğinde anında e-posta bildirimleri

Kullanıcı eylemi günlükleri

All In One WP Security & Firewall

All In One WP Security & Firewall %100 ücretsizdir ve bu eklentiden yararlanmak için yetenekli bir kodlayıcı olmanıza gerek yoktur. Oturum açma, kayıt, veritabanı, hesap ve dosya sistemi güvenliği ile ilgilenir. Ayrıca yedekleme – geri yükleme, kaba kuvvet saldırılarını önleme gibi özelliklere sahiptir. Arka planda sorunsuz çalışan, esnek ve güçlü bir güvenlik çözümüdür.

Kötü amaçlı komut dosyaları tarafından WordPress kodunda herhangi bir değişiklik yapılmasını, sahte Google bot’larının sitenizi taramasını bir güvenlik duvarı ile engelleyen All In One; hesabınız için güçlü şifreler oluşturmanıza da yardımcı olur. Oturum açma kilitleme gibi güvenlik özellikleri, sürekli oturum açma girişimleri yapan bir IP adresinin parolanızı tahmin etmesini engelleyebilir. 900.000’den fazla aktif kullanıcısı olan bu güvenlik eklentisinin bazı önemli artıları şu şekilde listelenebilir:

Güçlü güvenlik duvarı

Dosya değişikliği algılaması için tarayıcı

Güçlü parolalar oluşturma

Kaba kuvvet saldırısından tam koruma

Kullanıcı bilgilerinin keşfedilmemesi için kullanıcı numaralandırmasını durdurma

Özel durumlar için bir veya daha fazla IP adresini beyaz listeye alma

Tüm giriş/çıkış bilgilerini takip ederek tam hesap etkinliğini izleme ve görüntüleme

Kullanıcı dostu arayüz

Site güvenliğini artırmak için hangi işlemleri yapabileceğinizi raporlama

Yorumlar bölümü için spam güvenliği

Sucuri Security

Yalnızca WordPress değil, Magento Drupal, Joomla gibi platformlardaki web siteleri için de koruma sağlayan Sucuri, web sitesi güvenlik çözümleri için önde gelen bir şirket olarak tanınmaktadır.

Sucuri Security’nin ücretsiz sürümüne güvenlik duvarı bütünlüğü izleme, kötü amaçlı yazılım taraması, kara liste izleme, güvenlik denetimleri, güvenlik güçlendirme ve hack sonrası güvenlik prosedürleri gibi özellikler dahildir. Web sitesi güvenlik duvarı premium sürümde sunulmaktadır.

800.000’den fazla aktif kullanıcıya sahip Sucuri Security; spam, kara listeye alma, kötü amaçlı yazılımların yanı sıra gizli kötü kod, .htaccess gibi güvenlikle ilgili diğer sorunlar için de kontrol sağlama, DNS düzeyinde güvenlik duvarı koruması, etkili güvenlik güçlendirmesi, kaba kuvvet saldırılarına karşı tam koruma, saldırıya uğramış web sitelerini sorunsuz kurtarma, güvenlikle ilgili eylemler için bildirimler ve DDOS saldırısına karşı koruma gibi avantajlarla doludur.

Kodlama bilgisi gerektirdiğinden, gelişmiş becerilere sahip deneyimli kullanıcılar için daha uygun olan Sucuri Security’nin öne çıkan özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

Güvenlik Etkinliği Denetimi (Sitenizdeki güvenlik olaylarını kaydeder ve Sucuri bulutunda saklar. Bu günlüklere kalıp aramak veya adli nedenlerle erişebilirsiniz)

Dosya Bütünlüğü İzleme (Kurulum sırasında eklenti, tüm temel dosyalar, temalar ve eklentiler dahil olmak üzere sitenizin bir sürümünü oluşturur. Daha sonra sitenizin bu sürüme göre herhangi bir değişikliğini algılar).

Uzaktan Kötü Amaçlı Yazılım taraması (Uzak tarayıcı, sitenizi normal bir kullanıcı veya bir arama motoru botu gibi ziyaret eder ve kötü amaçlı kod olup olmadığını kontrol eder).

Kara Liste İzleme (Sucuri’nin tarayıcısı, sitenizin Google Güvenli Tarama ve Norton gibi herhangi bir kara liste motorunun kara listesinde olup olmadığını size söyleyebilir).

MalCare

Web sitenizin hızını veya performansını etkilemeyen bulut tabanlı bir güvenlik eklentisi olan Malcare, saldırıya uğramış bir siteyi otomatik olarak temizlemekle kalmaz, aynı zamanda güvenlikten daha fazla ödün vermesini de engeller. 100.000’i aşan aktif kurulum sayısına sahip eklentinin önemli özellikleri şunlardır:

Kötü amaçlı yazılımların algılanmasında ve kaldırılmasında çok hızlıdır. Virüsleri bir dakikadan kısa sürede otomatik olarak ortadan kaldırır.

7/24 koruma için güçlü bir güvenlik duvarı içerir.

Kötü amaçlı olarak işaretlenmiş IP adreslerini engeller.

Müşteri web sitelerini yönetenler için, beyaz etiketleme ve müşteri raporlama özellikleri kullanışlıdır.

Site performansının etkilenmemesi için kendi sunucusunda çalışır.

Yedekleme ve geri yükleme tesisi entegre edilmiştir

BulletProof Security

BulletProof Security, yukarıda bahsettiğimiz diğer eklentiler kadar popüler olmayabilir, ancak bu, onun web siteniz için en iyi seçenek olmadığı anlamına gelmez. Çünkü BulletProof Security, son yedi yılda, BulletProof Security Pro’yu yükleyen 45.000 web sitesinin hiçbirinin saldırıya uğramadığını iddia edecek kadar kendinden emin.

Yerleşik kod tarayıcılara sahip olan, başarısız oturum açma girişimlerini sınırlayabilen, IP’leri engelleyebilen ve sahte trafik arayan BulletProof Security’nin ücretsiz sürümü, aşağıdaki özelliklere erişmenizi sağlar:

Güvenlik günlükleri

Güvenlik izleme

Kötü amaçlı yazılım taramaları

Veritabanı yedeklemeleri

Veritabanı geri yüklemeleri

İstenmeyen posta önleme araçları

Bilgisayar korsanlığı önleme araçları

Teknik bilgi bakımından gelişmiş WordPress kullanıcılarına daha çok itap eden BulletProof Security, pek çok farklı güvenlik ayarını özelleştirmenize olanak tanır. Temaların ve WordPress eklentilerinin kaynak kodunu kontrol ederken herhangi bir sorun çıkması durumunda uyarıda bulunan bu eklentinin, sahte kötü niyetli trafiği tespit etmek ve oturum açma girişimlerini engellemek için ideal çözümlerden biri olduğu söylenebilir.

Uyarılar ve Öneriler

WordPress popüleritesi nedeniyle kötü niyetli unsurların favori hedeflerinden biridir. Bir WordPress web sitesinin güvenliğini sağlamak, onu siber korsanlardan, virüslerden, istenmeyen postalardan, güvenlik açığı yaratabilecek tema ve eklentilerden korumak gittikçe artan siber saldırılar nedeniyle her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir.

Sık sık büyük ve küçük tüm WordPress güncellemelerini takip etmek ve bunları düzenli olarak uygulamak, kaliteli temalar ve eklentiler kullanmak, güvenliğin tek seferlik değil, devam eden bir uygulama olduğunu unutmamak gerekir.

Düşük kod kalitesine sahip eklentilerin web sitelerine zarar verebileceği ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. Çoğu insan fazla sayıda eklentinin web sitelerini yavaşlatabileceğini düşünse de eklentilerin sayısından çok kod kalitesi konusunda temkinli olunması önerilir. Kötü kodlanmış bir eklenti tüm sitenin çökmesine neden olabilir. Bununla birlikte, yalnızca ihtiyaç bazında eklenti yüklemek ve eklentileri düzenli olarak güncellemek de önemlidir.

WordPress’e özgü yapılandırılmalarla güçlendirilmiş hosting planlarının gücünden yararlanmak da sitenizin güvenliğini sağlamlaştırmada büyük fark yaratacaktır. Bu noktada 2022’ye bir dizi Linux ve WordPress Hosting yapılandırmalarıyla giren Turhost’un yeniliklerine göz atmanızı öneririz.

Girişimciler ve işlerini büyütmek isteyen işletmeler için domain, hosting ve sunucu çözümleri sunan Turhost; en gelişmiş donanımlarla ve orijinal yazılımlarla hizmet sağlama odağından 18 yıldır vazgeçmemiştir.

Turhost’un Cloudlinux 8 Pro İşletim Sistemi, Imunify 360, yeni Kurumsal Acronis Bulut Yedekleme hizmeti ve yeni Kurumsal NVMe Depolama altyapıları gibi çok sayıda yenilik içeren geliştirmeleri; WordPress siteleri için yüksek güvenlik ve performans arayışında olanlar açısından önemli bir fırsattır. Bu fırsata sahip olmak isterseniz her ölçekte site için yüksek verimlilik sunacak şekilde çeşitlendirilmiş WordPress hosting paketlerini incelemeniz ve WordPress Hosting satın al butonuna basmanız yeterli. Doğru hosting seçiminin web sitelerinin başarısındaki en büyük bileşenlerden biri olduğu gerçeğini yanlış kararlardan sonra farketmemeniz dileklerimizle…

