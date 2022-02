Günümüzde ücretsiz blog nasıl açılır eskisi kadar popüler olmasa da yine de insanlara ulaşmanın en kolay yolu blog sitesinden geçmektedir. Youtube videoları, sosyal medya içerikleri vs. blog olarak adlandırılsa da yine normal blog siteleri daha şahsi bir alan olarak görünmektedir.

Blog yazmaya karar veren ve yazmaya başlamak isteyenlerin ilk sorusu “Ücretsiz blog nasıl açılır ?” olduğu için size ücretsiz blog nasıl açılır bundan bahsedeceğim.

Blog açmak için ücretli ve ücretsiz seçenekler oluyor. Ücretli seçenekler bir kaç hizmet satın alarak gerçekleştireceğiniz, çok da maliyetli olmayan ama başlangıç için karışık gelebilecek bir blog macerasıdır.

Ücretli blog tam hakimiyet sağlasa da başlangıçta eğer yazı yazmanın dışında başka bir şey ile uğraşmak istemeyenler için pek iyi sayılmaz. O yüzden ücretsiz versiyonlar hem başlangıç için hem de ben diğer konular ile ilgili uğraşmayayım diyorsanız biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Ücretsiz blog nasıl açılır sorusuna yanıt için dünyaca ünlü bir çok servis var. Bu servislerin kendine göre artıları ve eksileri bulunuyor. Bugün size bahsedeceğim servisler sadece 2 tanesi olacak. Çünkü hem uzun yıllardır hizmet etmektedirler hem de dünya da geniş kitlede kullanıcısı olan servislerdir.

Bu servislerin adı ise Blogger ve WordPress.com. Eğer ücretsiz blog nasıl açılır ?’dan sonra şunu soruyorsanız “Hangisini Seçmeliyim ?” kısa bir açıklama yapayım.

Eğer ben google servislerini severim, sonrasında kendi hostumda ve alanadım ile site yapmam zaten çok sık kullanmayacağım derseniz Blogger kullanın, yok ben açık kaynak severim, kendi hostumu kullanma ihtimalim var, wordpressi öğreneyim derseniz o zaman WordPress.com kullanın derim.

1 – Blogger ile Ücretsiz Blog Nasıl Açılır ?

Blogger, Google’a ait bir ücretsiz blog servisidir. Blogger ile ücretsiz olarak blog açabilir, web dünyasında yerinizi alabilirsiniz. Blogger ile açacağınız blog sitesinin adresi “blogismi.blogspot.com” Blogspot, blogger’a ait bir alanadı. Bu alanadının önüne gelen kelimeler ile kişilere ait blog adresleri veriliyor.

Eğer daha önce satın aldığınız alan adı veya yeni bir alan adı almak isterseniz, “blogismi.blogspot.com” adresini “www.blogismi.com” gibi alan adıyla da kullanabilirsiniz. Tabiki .com veya diğer uzantılarda alan adıyla kullanmak isterseniz alan adı (domain) ücreti vermeniz gerekir. Ben blogger ile ücretsiz blog nasıl açılır konusunda ücretsiz alan adı kullanımına göre anlatacağım.

Öncelikle blogger.com sitesinden hesap açmak için gmail adresine ihtiyacınız var. Eğer bir gmail hesabınız yoksa ücretsiz olarak gmail adresi oluşturabilirsiniz. Eğer varsa gmail hesabı oluşturma adımını atlayarak diğer adımlara geçebilirsiniz.

1- https://www.google.com/gmail adresine giriyoruz. Sayfadaki “Hesap Oluşturun” butonuna tıklayarak hesap oluşturma sayfasına gidelim. Ücretsiz blog nasıl açılır konusunda diğer maddeye geçelim.

2- Sayfadaki formu gerçek bilgiler ile doldurarak Sonraki adım butonuna tıklayalım. Bu arada gmail adresi bir mail adresi olduğu için güzel bir isim bulursanız ilerleyen süreçte mail adresi olarak da kullanabilirsiniz.

3- Butona tıkladıktan sonra karşınıza “Gizlilik ve Şartlar” adında bir bölüm gelecek. Burada Kabul Ediyorum butonuna tıklayarak onaylayınız.

4- Hoşgeldiniz ekranını görmemiz ile birlikte gmail adresimizi oluşturmuş ve artık Blogger hesabını oluşturmak ve ücretsiz nasıl blog açılır sorunuzun cevabı için ilk adımı tamamlamış oluyorsunuz.

5- Artık gmail adresimiz olduğuna göre ücretsiz blog nasıl açılır sorunuzun cevabı olan blog oluşturmaya başlayabiliriz. https://www.blogger.com/blogger adresinden, gmail adresimiz ve gmail şifremizle sisteme giriş yapıyoruz. Burada karşımıza panel gelecek. Bu panelde “Yeni Blog” yazılı butona tıklayarak blog oluşturmaya başlıyoruz.

NOT: Blogger’a gmail ile girince oluşan blogger hesabımızda birden fazla blog açabilirsiniz. Yani ilerleyen dönemde farklı bir blog vs. açmak isterseniz tekrar bir gmail adresi oluşturmanıza gerek yok.

6- Butona tıkladıktan sonra karşımıza bir pencere gelecek. Bu pencere blog sitemizin bilgilerini gireceğimiz bir alan.

Başlık: Blogunuzun adını yazacağınız alan. Yani blogunuz hangi isimle anılsın. Ahmet’in Teknoloji Blogu, Esma’nın Yemek Tarifleri, Kişisel Düşünceler Blogu vb.

Adres: Bu alanda blogumuzun adresi olacak. Yani siteye girmek isteyenler bu adresi tarayıcıya yazacak veya google arama sonuçlarında bu adres görünecek. Burasının çok uzun olmaması ve anahtar kelime (“yemektarifleri, telefonyorumlari vb.”) benzeri sık aranabilecek kelimeler kullanarak bir adres oluşturacaksınız. Bu adres oluşturacağınız bu siteye olup sonra değiştirilemez. Ancak .com, .net gibi kendinize ait bir alan adı alırsanız onu kullanarak değiştirebilirsiniz.

NOT: Dikkat etmeniz gereken nokta, adresinizi belirlerken Türkçe karakterler (ğ, ü, ş, ç, ö gibi) kullanmamak. Ayrıca tire ( — ) hariç diğer işaret karakterlerini de kullanmayınız.

Adresinizi belirlediğinizde, bu adresin daha önceden alınıp alınmadığı sistem tarafından kontrol edilecektir. Adresinizin yanında Bu blog adresi uygun. yazısını görüyorsanız şanslısınız, demekki daha önce kimse almamış 🙂 Artık siz alabilirsiniz.

Eğer adres alınmış ise farklı isimler deneyerek, Bu blog adresi uygun yazısı görene kadar denemeler yapacaksınız.

Tema: Blogunuzun görünüsünü belirleyeceğiniz bölümdür. Buradan seçtiğiniz tasarım, blogun tasarımı olacaktır. İlerleyen zamanlarda farklı temalar kullanabilir, bu bölümde gördüğünüz temalardan daha güzel ve işlevsel farklı temaları internetten indirip kullanabilirsiniz. Burada şimdilik size hoş gelen bir tasarım seçmeniz yeterlidir.

Tüm maddeleri yaptıktan sonra artık Blog oluştur! butonuna tıklayarak blogumuzu oluşturuyoruz. Güle güle kullanın, nur topu gibi bir blogunuz oldu. Artık sıra bu ücretsiz blog nasıl açılır ile yaptığınız blog içini doldurmaya geldi.

Ücretsiz Blogger Sitemiz de Yazı Nasıl Yayınlanır ?

1- Blog oluştur butonuna basınca karşımıza çıkan ekranda turuncu bir buton daha göreceksiniz. Bu buton sayesinde ücretsiz blog nasıl açılır yazımıza göre blog sitemize yeni yazı ekleyebileceğiz. “Yeni yayın” butonuna tıkladığınızda karşınıza yeni pencere açılacak.

2- Açılan pencere bizim yazı yazma ve yayınlama alanımız oluyor. Burada blogta paylaşmak istediğiniz içeriği oluşturacaksınız. Üstteki kutucuk yazının başlık alanıdır. Burada yazının başlığını yazacaksınız. Aşağıdaki daha büyük kutu ise yazı içerik alanı. Yazınızı burada hazırlayabilirsiniz.

3- Yazı yazarken vurgu, öne çıkarma veya farklı stillerde yazıyı hazırlayabilirsiniz. Bunun için alttaki kutunun hemen üstünde araç menüsü var. Burada yazıdaki kelimeleri kalın, italik, renkli biçimlerde yazabilir, görsel veya video gibi medya unsurlarını ekleyebilirsiniz.

4- Yazı yazma işlemi bittiğine göre sağ tarafta yer alan menü ve butonlara bakalım. Başlığın hemen yanındaki butonlar bizim yazının durumunu belirlediğimiz alan. Buradaki “Kaydet” yazının kaydedilip, daha sona tekrar devam etmek istediğinizde kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Örneğin, yazıyı yazarken acil bir işiniz çıktı. Bu durumda yazdıklarınızı kaydedip daha sonra yazı panelinden taslaklardan bu yazıyı tekrar düzenleyebilir, yazıya devam edebilirsiniz.

“Önizleme” butonu ise yazınızı hazırladıktan sonra blogunuzda nasıl göründüğünü kontrol etmek içindir. Eğer yazı blogumda nasıl görünüyor, ziyaretçi gözünden bende yayınlamadan önce bakayım diyorsanız bu butona tıklayarak yazının önizlemesine bakabilirsiniz.

“Yayın ayarları” başlığı alanda ise diğer ayarlar mevcut. Bu ayarlardan “Etiketler” bölümü, yazınızı nasıl arayarak bulabilecek bu kelimeleri belirlediğiniz yer. Buraya yazazacağınız etiketleri mümkün olduğunca 3-5 kelime ile sınırlı tutun. Çünkü fazlasını Google sevmez.

“Program yap” bölümü yazının tarihinin belirlendiği bölüm. Yazınızı bugün yazdınız ama yayınlanma tarihi olarak ileri bir tarihte yayınlanmasını istiyorsanız, buradan tarih ve zaman seçerek o tarihte ve saatte otomatik yayınlanmasını sağlar.

“Kalıcı bağlantı” bölümü yazının adresidir. Siz yazıya bir başlık eklediğinizde bu başlığın ingilizce karakterler olarak yazı adresine otomatik çevrilir. Eğer başlığınız uzun olursa bu adreste uzun olur. İşte uzun başlık ama yazı adresi kısa olsun veya başlık ile adres farklı kelimelerden oluşsun derseniz bu bölümden adresi belirleyebilirsiniz. Mesela başlık: Ücretsiz Blog Açmak için 25 Altın Kural gibi bir başlık olsun.

Otomatik sistem bunu siteadi.blogspot.com/ucretsiz-blog-acmak-icin-25-altin-kural.html gibi bir şey yapacak. Biz böyle uzun olmamasını istediğimizden bu “Kalıcı bağlantı” bölümünden siteadi.blogspot.com/ucretsiz-blog-acma.html gibi yaparak hem kısa bir adres, hem de Google tarafından sevilen bir url haline getirmiş oluyoruz.

Artık “Yayınla”ma Zamanı !

5- Yazı yazıldı, ayarlar yapıldı ve artık yayına alarak tüm dünyadaki insanlar tarafından erişilebilir hale gelmesini sağlamalıyız. Bunun için yapmanız gereken tek şey “Yayınla” butonuna basmanız. İşlem sadece bu. Yazınız artık yayınlanmıştır.

6- Yazı yayınlandıktan sonra sistem otomatik olarak sizi yazıların listelendiği sayfaya yönlendirecek. Burada yeni ve eski yazılarınızı görebilirsiniz. Yazınızın üzerine geldiğinde ufak menü görünecek. Buradan direk yazıyı sitede görüntüleyerek tekrar kontrol edebilirsiniz. Ücretsiz blog nasıl açılır konusunda ilk blogunuzu oluşturmuş bulunmaktasınız.

Blogger ile blog açma ve yayınlama işlemi bu kadar. Blogger bittiğine göre gelelim diğer ücretsiz servisimize.

2 – WordPress ile Ücretsiz Blog Nasıl Açılır ? Nasıl Blog Kurulur ?

WordPress dünyada aktif olarak yayında bulunan site sayısının %34 ‘ü wordpress ile yapılan siteler olarak görünmekteymiş. Yani anlayacağınız internetin 3’te 1’i wordpress tabanlı olmaktadır. WordPress’i biraz bahsettikten sonra nasıl site açılır bunu anlatacağım. WordPress bir CMS’dir. Yani CMS, İçerik Yönetim Sistemi (Content Management System) olarak adlandırılan, web site sahiplerinin çok hızlı bir şekilde site yapmasını sağlayan hazır bir sistemdir.

Bu hazır sistem sayesinde nasıl ki bilgisayarınıza bir program kurarken ileri ileri diyerek kuruyorsunuz, bu wordpresste hostunuza (webdeki alan) hazır yapısı sayesinde bir kaç tıkla websitenizi açmış oluyorsunuz. Görsel arayüzünüzü de temalardan seçerek size özel olarak bir site yapmış oluyorsunuz. WordPress benzeri CMS araçlar var ama en yakın rakibi %2,5’luk bir paya sahip olduğunu söylersem sanırım wordpress’in ne kadar farklı olduğunu anlarsınız. İnternette gördüğünüz çoğu ünlü sitelerin altyapısı wordpress ile hazırlanmış olarak görebilirsiniz. Ücretsiz blog nasıl açılır konusunda yer almasının sebebi sistem dosyaları ücretsizdir fakat host ücretlidir.

WordPress ile forum, e-ticaret,blog,haber,rehber vb. bir çok farklı site yapılabiliyor. Hem de bu siteler sadece tema ve eklentiler sayesinde yani kodlamaya bile girmeden hazır ürünler ile yapabilirsiniz. WordPress açık kaynaklı bir sistem olup tamamen ücretsizdir. WordPress.org adresinden dosyaları paylaşır. Sürekli yeni güncellemeler ve varsa hataları giderir. ÜCretsiz ve açık kaynaklı olduğu için sınırlama yoktur.

Bu kadar kolay kuruluyor ama yine de host ve alanadı ile uğraşmak istemeyen bir kullanıcı kitlesi olduğundan wordpress ücretsiz olarak sunduğu yazılım paketini kendi hostlarında barındırıp ücretsiz olarak site açmaya da yardımcı oluyor. Birazdan anlatacağım sistemde tam olarak bu.

WordPress.com adresinden aynı bloggerda olduğu gibi ücretsiz site açabilirsiniz. WordPress yönetim panelini kullanabilir ve yazılarınızı paylaşabilirsiniz. WordPress.com’da ekstradan kullanmak istediğiniz bir özellik olursa bunlar için ücret talep ediliyor ama bloggerdaki gibi özellikler hatta fazlası için ücretsiz versiyon size yeterli gelecektir.

İsterseniz ileride artık kendi hostunuzda sitenize devam etme durumunda içeriklerinizi de oraya taşıyabilir kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ücretsiz blog nasıl açılır konusunda wordpress.com ile nasıl yapıldığına şimdi bakalım.

WordPress.com ile Ücretsiz Blog Nasıl Açılır ?

WordPress.com ile blog açmak için yine kayıt olacağız ve devamında kısa sürede aktif olan sitemizde yazı yayınlayabileceğiz.

1- https://tr.wordpress.com/ adresinden sisteme kayıt olacağız. Başla butonuna tıklayarak kuruluma başlayalım.

2- Açılan sayfada 4 adet seçenek gelecek, bunlarda Bir blog ile başlayın tıklıyoruz.

3- Burada blogumuz adresini seçeceğiz. Burada seçeceğiniz adres ziyaretçilerin sitenize ulaşabileceği adrestir. alanadi.wordpress.com şeklinde olacaktır. Adresinizi yazınca, bu adresin daha önce alınıp alınmadığı kontrol edilecek. Eğer başkası aldıysa maalesef alamıyorsunuz.

Ama alınmadıysa kullanabilirsiniz. Alt kısımda kullanılabilir adresleri yani alan adlarını listeliyor. Biz ücretsiz ibaresi bulunan alan adını seçeceğiz. Diğer alan adları ücretli plana dahildir. Bunları dilerseniz sonra alıp aktif edebilirsiniz. Adresi “seç” diyerek ilerliyoruz.

NOT: Dikkat etmeniz gereken nokta, adresinizi belirlerken Türkçe karakterler (ğ, ü, ş, ç, ö gibi) kullanmamak. Ayrıca tire ( — ) hariç diğer işaret karakterlerini de kullanmayınız.

4- Karşımıza planların bulunduğu bir sayfa geliyor. Ücretsiz ile başlayın butonuna tıklayarak ücretsiz blog nasıl açılır yazımızda bahsettiğimiz blog açma işlemine devam ediyoruz.

5- Sonraki sayfada hesap oluşturma için form gelecek. Burada mail adresi, kullanıcı adı ve parola gireceksiniz. Eğer gmail kullanıyorsanız ve aynı mail ile kullanmak isterim derseniz aşağıdaki Google hesabınız ile WordPress.com hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Google hesabı kullanacaksanız üstteki formu doldurmanıza gerek yok. Ücretsiz blog nasıl açılır konusunda bir sonraki adıma geçiyoruz.

6- Siteniz artık hazır. Yayın hayatına başlamış oldunuz. Sitemi Göster diyerek sitenize gidebilirsiniz.

7- Bu arada kayıt olurken kullandığınız mail veya google hesabı ile giriş yaptıysanız gmail adresinize bir onay maili gelecek. Bu onay mailinde Click here to Confirm Now butonuna tıklayıp, hesabımızı aktive ediyoruz.

8- Blogumuzda yazı yayınlamadan önce bir kaç ayar yapmamız gerekecek. Bunlardan birisi sitemizin başlığı. Yönetim panelinde sol tarafta menü görünmüyorsa sol üstte “Benim Sitem” kısmına tıklayarak menüyü görünür yapınız.

9- Bu menüden Ayarlar’a tıklıyoruz. Açılan sayfadan Site Profili bölümündeki Site Başlığı ve Site Sloganı bölümleri göreceksiniz. Burada site başlığına sitenizin adı ne olacaksa onu yazınız. Örnek: Marka Haber. Slogan bölümü ise sitenizin sloganı olacak. Örnek: Haberlerin markalaştığı haber sitesi, Ayça’nın Günlüklerinden Ufak Bölümler vb. Sonra Ayarları Kaydet butonuna tıklıyoruz ve kaydediyoruz.

Ücretsiz WordPress Blogumuz da Yazı Nasıl Yayınlanır ?

Blog yazınızı yayınlayacağınız panel Türkçe olacağı için oldukça kolay. Panel bu sene içinde değişti. Aslında yıllardır aynı tasarımı kullanıyordu. Eskiye alışanlar için yeni zor geliyor ama bu panelinde artıları oldukça fazla. Siz yeni başlayacağınız için kolay alışacaksınız umarım.

1- Menüden Blog Yazıları seçeneğindeki Ekle butonuna tıklıyoruz. Bir sayfa açılacak. Burada başlık alanı ve yazı alanını göreceksiniz. Başlık kısmı yazınızın başlığı olacak. Hemen altındaki bölüm ise yazının yazılacağı alan. Bu alanda Blogger ile yaptıklarınızdan daha fazla araçlar mevcut.

Burada kelimeleri koyulaştırma, italik yazma dışında güzel özellikler bulunmaktadır. Mesela youtube videosunun linkini içerik kısmına yapıştırdığınızda direk olarak video orada görünecek. Veya twitter paylaşım linkini koyduğunuzda ilgili tweet direk görünecek. Görselleri yine ekleme, kırpma vs. yapabilirsiniz.

2- Yazınızı tamamlayınca sağda bazı ayarlar var. Bu ayarlar, yazının kategorileri, yayınlanma zamanını, eğer hazır değilse taslak olarak kaydedilmesini sağlayan bazı ayarlar. Etiketler yine bahsettiğimiz gibi 3-5 adet yazının bulunabilir olması için anahtar kelimeler. Öne çıkan görsel kısmı yazının anasayfada listenirken seçtiğiniz temanın tasarımına göre manşet resmi diyebiliriz. Mesela benim anasayfada yazı ile ilgili bir resim yazının sol tarafında görünmektedir.

3- Tüm ayarları yaptıysanız artık “yayımla” diyerek yazıyı paylaşabilirsiniz. Bu sayede artık ücretsiz blog nasıl açılır sorunuz cevap bulmuştur. Sizlerde Ücretsiz blog nasıl açılır konusunda yaşayacağınız sorunları en aza indirmeye yardımcı olmak için ücretsiz blog nasıl açılır yazımızın faydalı olduğunu düşünmekteyiz.

Artık yazınız web dünyasında yerini aldı.

Blogger veya WordPress ile ücretsiz blog nasıl açılır konusunda ve sonrasında yaşadığınız sorun veya görüşlerinizi yorumlar bölümden sorabilirsiniz.

