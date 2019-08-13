Windows’ta S Modu Hatası

Windows’un S modu olarak bilinen özelliği daha önce Windows 10 S olarak biliniyordu. Bu modun adı daha sonra S Modu olarak değişti ve insanların Windows 10 Pro’ya geçişlerini ücretsiz sağlıyordu. Durum böyleyken bazı kullanıcıların S Moduyla ilgili bazı hataları bildirdikleri ortaya çıktı.

Windows 10 S Modu hatası

Hataya göre S modundayken kullanıcı markete girdiğinde ve uygulamayı indirmeye çalıştığında eğer indirmeyle ilgili hata alırsa S modundan çıkamıyor. Açıkçası bu hatayla birlikte Windows 10 kullanılamaz hale geliyor.

S Modu nedir?

S modunda olan Windows sadece Microsoft Store’dan uygulama indirme işine yarıyor. Buradan yapılacak Windows 10 Pro geçişlerinin ücretsiz olacağı duyurulduktan sonra bir çok insan yöntemi denedi ama bir çoğu problemle karşılaştı. Hal böyle olunca S Modundan normal moda geçiş yapamadı. Ya da yaparken çok zorlandı.

Microsoft hatanın farkında olduklarını ve kısa zaman içinde çözeceklerini açıkladı. Çözümün bir güncelleme ile geleceğini bildiren şirket, sık sık Windows Update’i kontrol etmenizi öneriyor.