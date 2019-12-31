Windows 10 Abonelik Sistemi Nasıl İşleyecek?

Microsoft’un baş yapıtlarından birisi olan Windows 10’da önemli değişiklikler yaşanacak. Bu değişikliklerle birlikte Wimdows 10 korsan kullanıma da engel olunacak. Windows 10’un yeni sistemi hakkında detaylar ortaya çıktı. Bu sistemle birlikte Windows 10 pahalı bulanlarda mutlu olabilir.

Pahalı olduğu için bir çok kişinin korsan kullandığı belli. Windows 10 için Microsoft bu durumu değiştirmek istiyor. Windows 10 abonelik sistemi hakkında bütün detaylar…

Windows 10 Abonesi Olun

Windows 10’u artık tek sefer satın alıp kullanmak zorunda değilsiniz Office 365 ile birlikte entegre olacak yeni Windows 10 sistemi aylık küçük aboneliklerle kullanılabilecek. İşin sonunda daha pahalıya geleceğini düşünebilirsiniz. Haklısınız. Sonuçta bu sistemi yıllar boyu kullanacak olanlar her ay belirli bir ücret vererek sonuçta daha fazla ödemenize neden olabilir ama aylık abonelik kullananların yeni Windows sürümlerine herhangi bir ödeme yapmadan erişebilecekler.

Bununla birlikte abonelik sisteminde ödemeyi erteleme, kullanmadığınız zamanlar dondurma gibi fırsatları kendiniz de yaratabilirsiniz. Parasını ödedikçe kullanma imkanınız olacak.

Fiyat olarak ise Office 365 ile benzer bir yolun izleneceği konuşuluyor.