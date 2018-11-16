WhatsApp Sticker Nasıl Gönderilir?

Daha önce yine bu blogta duyurduğum WhatsApp Sticker özelliği geldi. Artık siz de mesajlarınızı Sticker – bundan sonra Türkçe olarak “çıkartma” şeklinde bahsedilecektir – kullanarak renklendirebileceksiniz. Peki bu çıkartmaları nasıl kullanırız ya da mesajlarda nasıl göndeririz.

Mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin. Mesaj satırının sol kısmında bulunan ifade simgesine tıklayın. Ardından karşınıza yeni çıkartma simgesi 3. Simge olarak görünecek.

Ekran görüntüsünde olduğu gibi dağ alt kısımda çıkartmalar, sol üstünde çıkartma kategorileriniz yine sağ kısmında da albümünüze ekleyebileceğiniz çıkartma stokları yer alıyor.

Bunun dışında ayrıca Play Store üzerinden 3. Parti çıkartmaları indirmeniz de mümkün. Arama kısmına WAStickerApps yazarak başkalarının çıkartmalarını indirip kullanabilirsiniz. Yine indirdiğiniz çıkartmalar yukarıdaki gibi görünecektir.