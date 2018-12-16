WhatsApp Resim İçinde Resim Modu Nedir?

WhatsApp üzerinde uzun zamandır test edilen özellik sonunda resmi olarak Android sürümüne geldi. Peki nedir bu resim içinde resim modu?

Bu yeni özellik resim içinde resim moduyla WhatsApp üzerinden gönderilen videoları izlemek daha kolay ve pratik olurken ayrıca bu esnada farklı işlerle de ilgilenmeniz mümkün. Resim içinde resim modu videoyu Whatsapp üzerinden ayırarak bağımsız şekilde izlemenizi sağlıyor.

Bazı sıkıntılar nedeniyle uzun süre test edilmesi gereken özellik sonunda uyumlu hale getirildi ve şuan sıkıntısız şekilde kullanılabilir.

Daha öncesinde YouTube ya da Facebook üzerinden bir videoyu WhatsApp ‘tan gönderdiğiniz zaman izlemek için tıkladığınızda sizi kaynağa götürüp orada izlemenizi sağlıyordu. Şimdi videoyu açtığınız zaman size sayfadan ayrılmadan videoyu sayfadan ayırarak ekranın bir köşesine koyup izlemenize olanak tanıyor.

WhatsApp Resim İçinde Resim özelliğini kullanmak için WhatsApp sürümünüzü güncelleyin.