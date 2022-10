WhatsApp Plus Apk [2022] – WhatsApp Plus Nedir? Güvenli mi? Özellikleri

WhatsApp Plus APK, standart WhatsApp uygulamalarından daha gelişmiş özelliklere sahip sohbet uygulamasıdır. İçeriğimizde WhatsApp Plus APK son sürüme dair detayları, özelliklerini, nasıl kullanıldığını ve WhatsApp Plus APK indirme seçeneklerini derledik.

WhatsApp Plus APK nedir?

WhatsApp Plus APK ya da kısa kullanımıyla WP Plus APK, Meta tarafından geliştirilen WhatsApp uygulamalarından daha gelişmiş özelliklere sahip, farklı yazılım geliştiriciler tarafından hazırlanmış bir çevrimiçi görüşme uygulamasıdır. Normal WhatsApp ile aynı amaca yönelik geliştirilen bu uygulamada, mavi tik özelliğini tek bir kişiye kapatma, yüksek boyutlu dosya gönderme gibi gelişmiş özellikler ve özelleştirmeler yer alıyor. WhatsApp Plus özellikleri başlığı altında uygulamanın tüm özelliklerini açıklayacağız.

WhatsApp Plus güvenli mi?

Kullanıcılar tarafından en sık sorun sorulardan biri de WhatsApp Plus uygulamasının ne kadar güvenli olduğu. Bu uygulama direkt olarak WhatsApp’ın yapımcı şirketi olan Meta tarafından geliştirilmediği için şirketin sorumluluğu altında değil. Yüzbinlerce kişi tarafından kullanılan bir uygulama olsa da güvenlik konusunda net bir bilgi paylaşmak doğru olmaz. Ancak kullanıcılar tarafından şu ana kadar yapılan herhangi bir güvenlik ihlali bildirisi veya olumsuz yorum bulunmuyor.

WhatsApp Plus kullanmak konusunda bir diğer soru işareti ise WhatsApp Plus yasal mı? konusu. Bu sorunun cevabı net olarak; hayır! Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu uygulama WhatsApp yapımcısı Meta tarafından değil, farklı geliştiriciler tarafından yapılmıştır. Uygulamayı resmi yapımcısının yayınladığı sürümden farklı bir sürümde kullanmak, yapımcı tarafından engellenmenize yol açabilir. Yani, WhatsApp’ın orijinal sürümünü kullanmadığınız için WhatsApp hizmet koşullarını ihlal etmiş olur ve WhatsApp tarafından ihlal yiyebilirsiniz.

WhatsApp Plus özellikleri

WP Plus uygulaması, bildiğimiz WhatsApp ve WhatsApp Business uygulamalarından daha gelişmiş özelliklere ve özelleştirmelere sahiptir. WhatsApp Plus gizlilik özellikleri olarak baktığımızda; uygulama yardımıyla son görülmenizi gizleyebilir, sohbetlerinizde tekli veya toplu olarak mavi tık işaretini kapatabilir, görüşme esnasında Yazıyor… veya Ses kaydediyor gibi çevrimiçi durumlarınızı gizleyebilir, size gönderilen sesleri dinlediğinizi gizleyebilir ve durumlara gizli bakabilirsiniz. WhatsApp Plus durumlara gizliden bakma özelliği yardımıyla herhangi bir kişinin durumuna baktığınızda Görenler listesinde sizin adınız gözükmez, siz durum paylaştığınızda ise durumunuza bakan herkesi görüntüleyebilirsiniz.

WP Plus APK özellikleri, gizlilik özelliklerinin yanı sıra dosya alışverişi konusunda da extra özellikler sunuyor. Uygulamayı kullanarak 50 megabayta kadar ses, fotoğraf, video ve belgeler gönderebilirsiniz. Bu da özellikle fotoğraf ve video gönderirken kalitenin bozulmasını engeller. WhatsApp ve WhatsApp Plus farkı bu gelişmiş özelliklerden ve yapımcının farklı olmasından kaynaklanıyor.

WhatsApp Plus kullanımı

WP Plus Apk uygulamasını kullanabilmek için öncelikle WhatsApp Plus Apk indirme işlemini yapmalısınız. İndirme işlemini tamamlayıp telefonunuzda uygulamanın istediği izinleri verdikten sonra kurulumu tamamlayın. WhatsApp’ı WhatsApp Plus’a aktarmak istiyorsanız ve veri kaybı yaşamak istemiyorsanız öncelikle WhatsApp uygulamasını sorunsuz bir şekilde yedeklemelisiniz. Adımları tamamladıktan sonra WhatsApp Plus uygulaması üzerinden numaranızı girip doğrulama yaptıktan sonra eski verilerinizi içe aktarabilirsiniz. Uygulamayı sorunsuz kullanmak için WhatsApp Plus APK sorun sürümünü indirmelisiniz. WhatsApp Plus APK 2022 kullanarak daha gelişmiş özelliklerle keyifli bir sohbet deneyimi yaşayabilirsiniz.