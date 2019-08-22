Whatsapp İçin Yenilik Zamanı Beklenen Özellik Geliyor

Facebook, Whatsapp’ı geliştirmeye devam ediyor. Beklenen özellik sonunda geliyor. 3 yeni özelliğin yakın zamanda ekleneceği platformda yakın gelecekte çok daha önemli değişiklikler olacak. Gelin şimdi çok uzun zamandır bekelen Android için Whatsapp’ta yaşanan gelişmeye bir göz atalım.

Parmak izi okuyucu

Yakın zaman içinde yayınlanacak güncelleme ile Whatsapp Android cihazlar üzerinden de parmak iziyle açılabilecek. Whatsapp’ı güvenlik amacıyla kilitlediğiniz zaman uygulama kilidine pin girmeniz gerekmeyecek. Bundan sonra Whatsapp’ı kilitlediğinizde parmak iziyle açmanız mümkün olacak. Bu güncelleme üzerinde uzun zamandır çalışılıyordu.

Ses kayıtları otomatik oynatma

Bu güncellemeyle bir de ses kayıtlarının otomatik oynatılmasını sağlayacak bir özelliğin de platforma eklenmesi bekleniyor. Seslerin otomatik olarak peş peşe çalışmaya başlaması artık mümkün. Bu sayede siz tıklamadan ses kaydı oynatılmaya devam edecek. Bu özellik, ses kayıtlarını telefonu kulağına götürüp tıpkı telefon görüşmesi yapıyor gibi dinleyenler için oldukça önemli.

Facebook ismi Whatsapp’a ekleniyor

Yine aynı güncellemeyle Whatsapp ayarlar kısmına bir de Facebook ibaresi ekleniyor. Bundan sonra Whatsapp için Facebook’tan Whatsapp ibaresini göreceksiniz. Bu basit değişikliğin ise tüm mesajlaşma platformlarını birleştirme üzerinde çalışan Facebook’un önemli bir adımı olduğunu düşünüyoruz.