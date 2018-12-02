WhatsApp Ardışık Sesli Mesaj Özelliği Nedir?

WhatsApp yine yemi bir özellikle karşımızda olacak. Ardışık sesli mesaj özelliği Android WhatsApp kodlarında göründü. Ama deneme aşamasında bile değil lakin özelliği zaten biliyoruz. Zira iOS için kullanılabilir durumda. İronik şekilde WhatsApp ‘ın sahibi iPhone değil Android kullanın diye insanlara tavsiye verirken neden WhatsApp için güncelleme ve yeni özelliklerin ilk olarak iOS’a geldiğini bilemiyoruz.

Ardışık sesli mesaj özelliği kısaca sizlerin WhatsApp kullanım deneyimini arttırmak için geliştirildi.

Sesli mesaj kullanmayı seviyor musunuz? Arkadaşlarınızla ya da işimizde sürekli sesli mi mesajlaşıyorsunuz? Bu özellik işinize çok yarayacak.

Dinlemediğiniz bir sürü sesli mesaj var. Tek tek dinlemenize gerek yok. Ardışık sesli mesaj özelliği sayesinde ilk sesli mesajı açtığınız zaman diğerleri sırası geldiği zaman otomatik olarak açılıyor.

Dinlemenizi kesmek zorunda kaldınız bu durumda bir ses tonuyla uyarılıyorsunuz. Bütün mesajları dinlediniz sesli mesaj kalmadı. O zaman da farklı bir ses tonuyla uyarılıyorsunuz. İleriki zamanlarda oldukça kullanışlı bir özellik olacağını düşünüyoruz. Yeni WhatsApp özellikleriyle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.