Turkcell’in Yeni Paketleri

Şu sıralar AKN ‘nin kalkması durumu ve internet servis sağlayıcıların neler yapacağı tartışılırken Turkcell mobil internet için harika tariflerini açıkladı. Lifecell ‘e özel paketler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Turkcell kazancını oldukça arttıracak yeni yöntemi buldu. Elbette sizin de işinizi görecek cinsten Hadi paketleri duyuruldu.

Paketlerde kısa süreliğine sınırsız ya da ucuz fiyata belirli boyutlarda paketler sunuluyor ama paketleri de ihtiyacınıza Göre seçmeni mümkün.

Paketler günlük 2 gb 5 TL ya da haftalık 4 gb 10 tl şeklinde sizlere sunuluyor. Hadi Dinle paketinde Spotify, Fizy ve Power App uygulaması ile müzik dinlemenizi mümkün. Hadi Paylaş paketiyle sosyal medya paketi alabilirsiniz. Hadi İzle paketiyle Youtube Turkcell Plus gibi yerlerde kullanabileceğiniz izleme paketi sizlere kısa süreliğine yardımcı olacak.

Bence efsane paket Hadi Üçlük paketi. 3 saat boyunca sınırsız internet sizleri bekliyor. Bu paket sayesinde istediğinizi yapabilirsiniz. Youtuber olanlar onlarca gb videoyu uplıad edebilir , film severler torrentten bir çok filmi hızlı bir şekilde indirebilir. Artık sınır sadece 3 gb. Paketler hakkında detaylı bilgiyi alabileceğiniz bununla birlikte hızlı bir şekilde satın alma yapabileceğiniz yöntem. Bip indirin, Lifecell kanalını takip edin. Burada herşey basit bir şekilde bulunabilir.

Ayrıca her ayın 14’ü için de bir kampanya düzenlenmiş. Saat 14.40 da hadi kazan diyen herkes bu sebeplerden birini kazanıyor.