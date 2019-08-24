Stopify 90 Günlük Premium Üyelik Nasıl Alınır?

Stopify, dünyanın en çok kullanılan ve popüler müzik platformu, bildiğiniz gibi ücretli çalışıyor. Ücretsiz versiyonu olsa da bazı özel içeriklere, reklamsız kullanıma ve de daha kaliteli ses gibi bir çok özelliğe erişmek için aylık abonelik satın almanız gerekiyor. Sizin için bir fırsatı değerlendireceğiz. Bir süre boyunca Spotify’ı ücretsiz kullanabilirsiniz.

Ücretsiz Spotify alın

Eğer şimdi Spotify Premium alak istiyorsanız tam zamanı. Yapmanız gerekenleri ve şartları listeliyoruz.

İlk defa premium üyelik almanız gerekiyor. Daha önceden premium kullanmış hesaplar bu fırsattan yararlanamıyor. İlk kez bu kampanyaya katılırken para çekilmeyecek olsa da bir kredi kartı ya da banka kartı girmeniz gerekiyor. Herhangi bir deneme programına dahil olmuş olanlar bu fırsattan yararlanamaz.

Yani kısaca özetleyecek olursak,

Eğer mümkünse yeni bir hesap açın. İçinde para olmayan bir banka kartını hesaba ekleyin. Daha sonra 3 ay boyunca ücretsiz şekilde Spotify üyeliğinden faydalanmaya başlayabilirsiniz.