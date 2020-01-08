Playstation 5’in Bir Kaç Özelliği Netleşti

Yakın zaman içinde tanıtılması beklenen yeni oyun canavarı konsolun en çok merak edilen şeyi özellikleri. Bu güne kadar bir çok bilgi sızdı bir çok şey söylendi ama hiç birinin resmi olduğunu söyleyemeyiz. Ortaya çıkan bir kaç özellikte resmi olarak şirket tarafından verilmedi ama şirket yöneticisi bazı özellikleri doğrulamış oldu. İşte PS 5’in muhtemel özellikleri;

Playstation 5 ortaya çıkan özellikler

3D Ses: Daha fazla oyun içi ses derinliği sağlar.

Daha fazla oyun içi ses derinliği sağlar. Dokunsal / Uyarlanabilir Tetikleyiciler : Bu özellik oyunu daha iyi hissetmeniz için geliyor denilmişti. Örneğin titreme şiddeti ve değiştirilip kişiselleştirilebilir özellikler gibi.

: Bu özellik oyunu daha iyi hissetmeniz için geliyor denilmişti. Örneğin titreme şiddeti ve değiştirilip kişiselleştirilebilir özellikler gibi. Ultra Yüksek Hızlı SSD : Bu özelliği cihazın çok daha hızlı ve yüksek performanslı olmasını sağlıyor.

: Bu özelliği cihazın çok daha hızlı ve yüksek performanslı olmasını sağlıyor. Donanım Tabanlı Grafik İzleme: Oyun içi görselleri geliştiren yerleşik grafik teknolojisi.

Oyun içi görselleri geliştiren yerleşik grafik teknolojisi. Ultra HD Blu-Ray: PS5, 60 FPS 4K çözünürlük sunabilecek.

CES 2020’de konuşan Jim Ryan, detaylı bütün özellikleri vermedi. Onun yerine bir kaç özellikten bahsetti. Bunları yukarıda verdik. PS5’in bu sene içinde çıkması bekleniyor. Ondan önce detaylı olarak resmi bütün özellikler ortaya çıkacaktır. Onun dışında söylenmesi gereken cihazın GTX 2050 perforansını gösterecek olması.