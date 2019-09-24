iOS 13 Pubg ve Fortnite Oynayamama

iOS 13 yakın zaman önce tanıtıldı ve belirli modeller için yayınlandı. Aorhan’da yazdığımız her yazıda iOS’un yeni sürümü geldiği zaman güncelleme yapmayın en az 3 ay bekleyin uyarısını her zaman yapıyoruz. Konuyla ilgili bir uyarıda Tencent’ten geldi. Tencent şimdilik iOS 13 güncellemesini yapmayın dedi. Peki neden?

iOS Pubg ve Fortnite sorunu

iOS 13 ile birlikte gelen sistemsel bir hata nedeniyle bir çok kişi Tencent’in sahip olduğu Pubg Mobile ve hisselerinin bir kısmına sahip olduğu Fortnite oyununu oynayamıyor. Oyun sistemsel bir hata veriyor ve açıklamaya göre bu hatayı oyun geliştiricisi gideremiyor. Yani herhangi bir güncelleme beklemeniz anlamsız, güncellemeyi iOS’tan beklemeniz gerekiyor.

Tencent: iOS 13’ten uzak durun

Eğer yapmadıysanız iOS 13 güncellemesini yapmayın. Biraz bekleyin açıklaması Tencent’ten geldi. Bunun sebebi oyunlarda hata vermesi. Eğer Pubg ya da Fortnite oynuyorsanız iOS 13 güncellemesini kesinlikle yapmayın çünkü bir hatayla karşılaşabilirsiniz.

Tencent ayrıca konuyla ilgili Apple ile iletişim halinde olduklarını duyurdu. Yakın zaman içinde sorunun çözülmesi bekleniyor ama hali hazırda hazır olan iOS 13.1 güncellemesi bu hatayı çözmüyor. Bir hafta içinde güncelleme notları değişebilir ama şimdilik mümkün görünmüyor. Tek yapabileceğiniz şey ise beklemek.