TikTok uygulamasına ara vermek ve geçici olarak dondurma istiyorsanız sizin için Tiktok hesabı dondurma işlemlerini anlattığımız bir yazı hazırladık.

TikTok, son dönemlerde en popüler olan uygulamalar arasına girmeyi başarıyor. Ancak bir yandan da gizlilik endişesi gibi nedenlerde kullanıcı kaybediyor. Çekilen içeriklerin tekdüze hale gelmesi sebebiyle aktif kullanıcıların TikTok uygulamasından sıkılması da nedenler arasında.

Birazdan size aktaracağımız yöntemleri adım adım uygularsanız, TikTok belirli bir süre profil bilgilerinizin başkaları tarafından görülmesini engelliyor. Dilerseniz adımları inceleyelim.

TikTok Hesap Dondurma

TikTok hesap dondurma işlemi için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

Akıllı bir cihaz yardımıyla TikTok hesabınıza giriş yapın.

Ardından TikTok profilinize giriş sağlayın.

Profil sayfanızda bulunan profil resminizin üzerine dokunun.

Karşınıza yeni bir sayfa gelecek. Bu yeni sayfanın sağ üst tarafında üç nokta şeklindeki simgeye tıklayın.

“Hesabımı Yönet” şeklinde bir yazı göreceksiniz. Bu yazıya tıklayın.

Son olarak açılan sayfadan “Hesabımı Sil” yazısına dokunun.

TikTok sizden hesabınızı silmek için şifrenizi girmenizi isteyecek.

Şifrenizi girdikten sonra “Devam” seçeneğine basın.

Tekrar ekranın alt kısmında bulunan “Hesabımı Sil” seçeneğine dokunun.

İşlem tamamlandı!

Yukarıdaki TikTok hesap dondurma adımlarını izlediğinizde TikTok hesabınız 30 gün boyunca donduruluyor. Eğer hesabınıza 30 gün boyunca erişim sağlamazsanız TikTok hesabınız kalıcı olarak siliniyor. Eğer sadece dondurmak istiyorsanız 30 gün içerisinde mutlaka hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Bilgi için Tiktok Yardım Merkezi’ni ziyaret edin.

TikTok’ta Birini Nasıl Engellerim? yazımızı da inceleyebilirsiniz.