Instagram Threads Nedir?

Facebook, Instagram için yeni mesajlaşma uygulaması geliştiriyor. Daha önce bütün mesajlaşma servislerini tek çatı altında toplayacağım duyuran Facebook acaba Threads isimli bu yeni uygulamasıyla bunu mu amaçlıyor yoksa yeni birşey mi?

Threads özellikleri

Threads, Instagram için yakın arkadaş grubuna aldıklarınızla mesajlaşma imkanı sunacak. Bunun yanında hikayeleri de gösterebilecek. Ayrıca karşı tarafa sizinle ilgili bilgiler de verecek.

Ayrıca mesajlaştığınız kişinin şarj durumunu, ne kadar hızlı olduğunuzu ve nerede olduğunuzu da görebilecek.

Daha önce bütün mesajlaşma uygulamalarını birleştireceği söylenen Facebook eğer o doğru olsaydı neden farklı bir uygulama üzerinde çalıştı veya bütün uygulamaları bu uygulama üzerinde mi toplayacak?

Daha önce bütün mesajlaşma uygulamalarının Facebook Messenger üzerinde toplanacağı söylenmişti. Muhtemelen planlarda değişiklik oldu çünkü Threads uygulaması şu sıralar şirket içerisinde deneme sürecinde ve yakın zaman için insanların beğenisine sunulacak, sonrasında uygulamanın yayınlanması bekleniyor.