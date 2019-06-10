Google Stadia Fiyatı ve Bir Kaç Oyun Detayları Belli Oldu

Konsol mu PC mi sorusunun yanına şimdi de bulut mu seçeneğini ekleyeceğiz. Çünkü harika özellikler ve harika oyunlarla Google Stadia sonunda çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre Google Stadia bulut oyun servisi hizmetinin ne zaman çıkacağı kaç para olacağı ve çıkacak bir kaç oyun (zaman içinde değişecek) belli oldu.

Google Stadia nedir?,

Bulut üzerinden herhangi bir yüksek donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynamanıza imkan veren sistem. Telefondan bile istediğiniz oyuna bağlanıp oynayabilirsiniz. Cihaz ayırmaksızın oynadığınız oyunlar aslında sunucu üzerinde oynatılırken siz sadece kontrol edip izliyorsunuz. Basitçe açıklaması bu…

Google Stadia kaç para?

Zaman içinde iki abonelik bulunacak. Ücertli ve ücretsiz. Ücretsiz oyun 2020 yılında çıkacak. Ücretli sürümün ne sunduğuna kısaca bakacak olursak;

4K’ya kadar destek

60 FPS kare hızı

5.1 surround ses

Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var

Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Var, Destiny 2: The Collection ile başlayacak.

Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Var

Premium üyelik 9.99$/ay

Stadia Base

Çözünürlük: 1080p’ye kadar

Kare hızı: 60 FPS

Ses: Stereo

Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var

Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Yok

Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Yok

Bununla birlikte bir ton oyun olacak ama ilk önce şunlar açıklandı;