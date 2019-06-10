Google Stadia Fiyatı ve Bir Kaç Oyun Detayları Belli Oldu

Konsol mu PC mi sorusunun yanına şimdi de bulut mu seçeneğini ekleyeceğiz. Çünkü harika özellikler ve harika oyunlarla Google Stadia sonunda çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre Google Stadia bulut oyun servisi hizmetinin ne zaman çıkacağı kaç para olacağı ve çıkacak bir kaç oyun (zaman içinde değişecek) belli oldu.
Google Stadia nedir?,
Bulut üzerinden herhangi bir yüksek donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynamanıza imkan veren sistem. Telefondan bile istediğiniz oyuna bağlanıp oynayabilirsiniz. Cihaz ayırmaksızın oynadığınız oyunlar aslında sunucu üzerinde oynatılırken siz sadece kontrol edip izliyorsunuz. Basitçe açıklaması bu…
Google Stadia kaç para?
Zaman içinde iki abonelik bulunacak. Ücertli ve ücretsiz. Ücretsiz oyun 2020 yılında çıkacak. Ücretli sürümün ne sunduğuna kısaca bakacak olursak;
- 4K’ya kadar destek
- 60 FPS kare hızı
- 5.1 surround ses
- Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var
- Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Var, Destiny 2: The Collection ile başlayacak.
- Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Var
Premium üyelik 9.99$/ay
Stadia Base
- Çözünürlük: 1080p’ye kadar
- Kare hızı: 60 FPS
- Ses: Stereo
- Oyunları istediğiniz zaman satın alma: Var
- Düzenli olarak yayınlanan ek ücretsiz oyunlar: Yok
- Belirli oyun satın alımlarında Stadia Pro-özel indirimi: Yok
Bununla birlikte bir ton oyun olacak ama ilk önce şunlar açıklandı;
- Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)
- Baldur’s Gate III (Larian Studios)
- Borderlands 3 (2K Games)
- The Crew 2 (Ubisoft)
- The Division 2 (Ubisoft)
- Darksiders: Genesis (THQ Nordic)
- Destiny 2: The Collection (Bungie)
- Doom Eternal (Bethesda Softworks)
- Dragon Ball Xenoverse 2 (Bandai Namco)
- The Elder Scrolls Online (Bethesda Softworks)
- Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)
- Final Fantasy XV (Square Enix)
- Football Manager 2020 (Sega)
- Get Packed (Coatsink)
- Ghost Recon: Breakpoint (Ubisoft)
- GRID (Deep Silver)
- Just Dance 2020 (Ubisoft)
- Metro Exodus (Deep Silver)
- Mortal Kombat 11 (Warner Bros. Interactive Entertainment)
- NBA 2K (2K Games)
- Power Rangers: Battle for the Grid (nPlay)
- Rage 2 (Bethesda Softworks)
- Rise of the Tomb Raider (Square Enix)
- Samurai Shodown (Athlon Games)
- Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)
- Thumper (Drool)
- Tomb Raider (Square Enix)
- Trials Rising (Ubisoft)
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