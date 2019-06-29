Gmail Şifresini Sıfırlama ve Değiştirme

Google, verdiği bir hizmetle insanları kendine bağladı. Bunların en yaygın kullanılanları, gmail, drive ve youtube olarak karşımıza çıkıyor. Google geçmişte yaptığı büyük güncellemeyle tek hesap bütün servisler politikasına geçti. Yani tek bir hesapla ki bu konumuzda tek bir şifre anlamına geliyor, bütün google hizmetlerini kullanabilirsiniz. Peki tek bir hesapla yani şifreyle bütün servislere ulaşmak biraz riskli değil mi?

Hesabınızın çalındığından şüpheleniyorsanız, ilginç aktiviteler farkettiyseniz ya da hesabınızı başka bir bilgisayarda açtıysanız ve şifreyi kaydettiğinden şüpheleniyorsanız şifrenizi değiştirmenizi öneriyoruz. Bunun için Google şifre değiştirme işlemlerini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

Google şifresi nasıl değiştirilir?

https://myaccount.google.com/ adresine gidin

Oturum açın.

Görseldeki gibi güvenlik satırına geçin.

Şifre kısmına gelin.

Bu aşamadan sonra gerekli kriterleri sağlayarak yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz. Şifrenizi değiştirirken sizinle alakalı olan belli tarih ve rakamlar yapmamaya özen gösterin.