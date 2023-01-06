Galon Nedir? 1 Galon Kaç Litredir? Galon Hesaplama

Akaryakıt istasyonlarında, boyalarda ve daha birçok alanda galon terimini duyarız. Farklı ülkelere göre farklı değerlere sahip olan galon, bir sıvı ölçü birimidir. İçeriğimizde galon nedir, galon ne için kullanılır, 1 galon kaç litredir ve ülkelere göre galon hesaplaması konusunda detaylı bir rehber hazırladık.

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Galon nedir?

Galon, ilk kez 13. yüzyılda kullanılan ve sıvıların hacmini ölçmek için belirlenen bir ölçü birimidir. İlk olarak Romalılar tarafından kullanıldığı iddia edilen galon kelimesi galeta isminden gelmiştir. Galeta kelimesi ise bir kova dolusu anlamında kullanılmaktadır. İlk çıktığı günden bugüne birçok kez değişime uğrayan galon, günümüzde ABD galonu ve İngiliz galonu olmak üzere 2 farklı değere sahiptir. Başlıca İngiltere ve Kuzey Amerika olmak üzere birçok ülkede kullanılan ölçü birimi sözlükte “ Anglosaksonların tahıllar, sıvılar için kullandığı, yaklaşık 4,5 litrelik ölçü birimi ” olarak açıklanır.

1 galon kaç litredir? Galon hesaplaması

Galon, ABD galonu ve İngiliz galonu olmak üzere 2 farklı değere sahiptir. Aynı zamanda ABD galonu sıvı ve kuru olmak üzere 2 farklı değere sahiptir. 1 galon kaç litre sorusunun cevabı bu ayrımlara göre şu şekilde;

1 ABD galonu (sıvı galon) = 3,78 litre

= 3,78 litre 1 ABD galonu (kuru galon) = 4,04 litre

= 4,04 litre 1 İngiliz galonu = 4,54 litre

Farklı galon türlerine göre galonun litre değeri bu şekilde. Normal şartlarda 1 galon 3,78541178’dir. Ancak hesaplamanın kolay yapılması için bu değer 3,78’e yuvarlanır. ABD ve İngiliz galon dönüşümleri ise şu şekildedir;