İso 9001 belgesi nedir ne işe yarar bakıldığı zaman Kalite Yönetim Sistemi tarafından bir kurumun denetlendiğini ve aynı zamanda ISO’nun belirlemiş olduğu standartlara uygunluk durumunu gösteren bir belge olmaktadır. Yani kısaca resmi anlamda genel piyasa şartları içerisinde işletmeye artı değer katan bir sertifika, belge olmaktadır. Belgenin kapsamında kurum ve kuruluşların ihtiyaçları karşılanmaktadır.

İso 9001 belgesi nedir genel bir kalite standart yakalamak açısından önemlidir ve piyasada kurum ve kuruluşlar daha öne çıkabilir. İso 9001 sertifikalı olan kurumlar ve işletmeler farklı ülke ve aynı zamanda coğrafyalarda geçerli olan standart yönetim ilkelerine uygun olarak hizmet verebilir ve bu sebeplerden dolayı İso belgesi işletmelere birçok değer katar.

İso 9001 Belgesi Ne İşe Yarar?

İso 9001 belgesi genellikle bir kuruluşun toplam kalite yönetimine bağlı olduğunu söyler ve bununla birlikte kritik süreçlerle etkileşimleri, müşteri odaklılık, organizasyon geneline uygulanan ve sürekli olarak gelişen bir proses yaklaşımı ile birlikte kritik süreçler ve etkileşimleri olmaktadır. İso 9001 belgesi ne işe yarar bakıldığı zaman,

İso 9001 belgesi kalite yönetim sisteminde güçlüdür ve piyasa şartlarında bu belgeye sahip olan kurumların daha yüksek bir şekilde avantajlı olmasını sağlamaktadır.

İso 9001 belgesi faydaları konusunda daha uygun maliyetli bir iş olanağı sağlar.

faydaları konusunda daha uygun maliyetli bir iş olanağı sağlar. Rekabet gücü ile güvenilirlik gücü artış gösterir ve kaynakların etkin kullanımı konusunda daha düşük maliyette kısa bir döngü süresi sağlar.

Geliştirilmiş müşteri memnuniyeti ile işlerin tekrarlanmasına yol açan ve geliştirilmiş müşteri sadakati sağlar.

Pazar fırsatları içerisinde hızlı ve esnek yanıtlar yolu ile elde edilen bir gelir sağlar bununla birlikte Pazar payında artış görülür.

Üretkenliğin ve sonuçların artması konusunda yol açacak dahili olan süreçlerde entegrasyon hizalanır.

Hizmet veya ürün sunumunda tutarlılık ile birlikte geliştirilmiş bir planlama, iletişim ile yönetim süreçleri sağlar.

İso 9001 Belgesi Neden Gereklidir?

İso 9001 belgesi neden gereklidir durumunda sektör fark etmeksizin her sektörü yakından ilgilendirmektedir bununla beraber günümüzde birçok farklı ülke içerisinde geçerli olan İso 9001 belgesi ile firmalar organizasyonlarda daha da kaliteli bir hale getirmektedir bu sebeple standarda uyum açısından oldukça ciddi bir önem derecesine sahip olabilmektedir. İso 9001 belgesi genel olarak uluslararası bir alanda dünyada en önde gelen kalite yönetim standardı olarak kabul edilir.

Özellikle 170’i aşan ülkelerde yer alan bu standart genellikle yüzbinlerce kuruluşun yönetimsel ilkelerini belirler. İso belgesi açılımı ile Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından verilir ve bu belgenin amacının özetlenmesine bakıldığı zaman organizasyonları müşteri hizmetleri ile tedarik sürecinde mükemmelliğe ulaştırır, ürünlerin yasal ile düzenleyici gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olunur.

İso 9001 Standartları Nedir Ne İşe Yarar?

İso 9001 nedir ne işe yarar bakıldığı zaman bir kalite yönetim sistemi uluslararası bir standart olmaktadır. Kuruluşlar ile standart tarafından müşteri ve legal gereklilikleri karşılama açısından hizmet ve ürünler tutarlı bir şekilde sürekli iyileştirme ve sağlama açısından becerileri gösterme açısından kullanılır. İso 9001 standartları bakıldığı zaman,

Standart ürünleri ilgilendiren kısım, son ürün konusunda her zaman istenen sonuç karşılanır.

Prosesler kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Süreci odağına alan ve sadece ürün ile olmayan bir standart olmaktadır.

İso 9001 standartları genel bir standartlar bütünü olmaktadır.

Kısaca İso 9001 belgesine sahip olan bir organizasyon durumuna bakıldığında ISO genel standartları ile yönetim ilkelerini karşıladığını belli etmiş olmaktadır.