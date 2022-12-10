En İyi Altyazı İndirme Siteleri – Türkçe & İngilizce Altyazı İndir

Birbirinden farklı onlarca platformda dizi, film veya belgesel gibi içeriklere ulaşmak mümkün. Bu yapımlardan keyif alabilmenin en önemli yolu ise içerikleri kendi dilinde izlemek. Bir filmi hem kendi dilinde izleyip hem nasıl anlayabiliriz ki? Tabiki altyazılı izleyerek. Bu blog yazımızda aradığınız tüm altyazıları ücretsiz indirebileceğiniz en iyi altyazı indirme sitelerini derledik.

Bilgisayarınıza, telefonunuza ya da tabletinize indirdiğiniz filmleri izleyebileceğiniz en iyi programları listelediğimiz En İyi Video Oynatıcı Programlar [2022] başlıklı içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

En İyi altyazı İndirme siteleri

Dizi, film veya belgeselleri dublajlı olarak izlemek, içerikteki duygu bütünlüğünü bize tam anlamıyla aktaramaz. Özellikle komedi içerikli dizi ve filmlerde sıkça rastladığımız, kullanılan dile özgü espri ve kalıp ifadelerin bize uyumlu şekilde çevrilmemiş olması son derece can sıkan bir durum. Bunların yanı sıra dublajlı içeriklerdeki duygusal sahnelerin etkisini hissedemiyor olmanız ekranı kapatıp izlemeyi bırakmanıza sebep olacak kadar kötü. Tüm bu sorunları yaşamamanız adına kalitesine güvendiğimiz, ücretsiz ve kütüphanesinde binlerce altyazı bulunan en iyi altyazı indirme siteleri listesini hazırladık. Listedeki siteleri kullanarak Türkçe altyazı indirebilir ya da öğrenmekte olduğunuz bir dil varsa o dile yatkınlığınızı geliştirebilirsiniz.

En iyi altyazı indirme siteleri araştırmamız sonucunda, sitelerde bulunan içeriklerin genişliğini ve içeriğin diliyle olan bütünlüğünü dikkate alarak kullanabileceğiniz platformları sizlere sunduk. Aynı zamanda bu platformları incelerken, en kolay şekilde nasıl aradığınız içeriğe ait altyazıyı temin edebileceğinizi göz önünde bulundurduk. İşte sizler için hazırladığımız en iyi altyazı indirme programları ve siteleri…

OpenSubtitles

En iyi altyazı indirme siteleri listemizin ilk sırasında 6 milyonu aşkın içeriğe sahip olan OpenSubtitles yer alıyor. 16 yıldan beri altyazı indirme sitesi olarak faaliyet gösteren OpenSubtitles, onlarca farkla dilde sunduğu dizi, film, belgesel ve TV şovlarına ait altyazılarla özellikle yeni bir dil öğrenmek isteyen kullanıcıların en çok tercih ettiği sitelerden. Basit bir arayüze sahip olması, tamamen ücretsiz olması ve üye olmadan kullanılabilmesi, siteyi kullanışlı hale getiriyor.

OpenSubtitles altyazı nasıl indirilir değinmek gerekirse linke tıklayıp siteye giriş yaptığınızda karşınıza Türkçe ve basit bir arayüz çıkacak. Bu arayüzün üst kısmında bulunan arama çubuğunu kullanarak özellikle aradığınız bir yapım varsa kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun dışında site anasayfasında son eklenen altyazılar, vizyondaki filmler için altyazılar ve sitede yer almayan altyazılar için istek gönderebileceğiniz kısımlar mevcut. Sitenin forum kısmından da filmler hakkında yorumları okuyup fikir beyan edebilirsiniz. Tabii bunun için üye olmanız gerekiyor.

Geniş veritabanı ve farklı dillerde altyazı seçenekleri ile OpenSubtitles, özellikle İngilizce altyazı indirmek isteyen kullanıcılar için emsalsiz bir tercih. Köklü geçmişi, basit arayüzü ve ücretsiz kullanımı ile de en iyi altyazı indirme siteleri arasında yer almayı fazlasıyla hakediyor.

Subscene

En iyi altyazı indirme siteleri listemizdeki bir diğer platform 2005 yılından bu yana hizmet veren Subscene. Sade bir tasarıma ve kolay kullanılabilir bir yapıya sahip sitede milyonlarca yapıma ait altyazı bulunuyor. Subscene’e site yöneticilerin dışında kullanıcılar da altyazı yükleyebiliyor. Bu da yapımlara ait altyazı çeşitliliğini artırıp kütüphanenin genişlemesini sağlıyor. Subscene internet sitesinden altyazı indirirken en çok olumlu değerlendirmeye sahip kullanıcıların içeriklerini indirebilirsiniz.

Subscene’de bilinen altyazıların yanı sıra işitme engelliler için altyazı seçenekleri de sunuluyor. Aynı zamanda farklı ülkelerden insanlarla sohbet imkanı bulacağınız bir forumu da site içerisinde yer alıyor. Subscene aracılığıyla günümüzdeki içeriklerden en eski film ve dizilere varana kadar milyonlarca yapıma ait altyazıya erişebilirsiniz.

Podnapisi

En iyi altyazı indirme sitesi hangisi sorusuna net bir şekilde karşılık gelen sitelerden biri de Podnapisi. Altyazı indirme siteleri arasında en fazla veriye sahip olan platformlardan olan Podnapisi, 2 milyondan fazla içeriğe sahip. Sade ve basit arayüzüyle kolaylıkla aradığınız içeriği bulabileceğiniz sitede altyazıları indirmeden önce önizleme olarak görüntüleyip kalitesini görebiliyorsunuz. Platform, bu özelliklerinin yanı sıra işitme engelli bireyleri de unutmayarak onlara özel altyazı seçeneği sunmuş durumda. Katılım sağlayabileceğiniz kendine ait bir forumu da olan Podnabisi, altyazıların kalitesi ve güvenilirliği hakkında yorumları da okuyabileceğiniz, sizin de değerlendirmelerde bulunabileceğiniz seçeneklere sahip.

Türkçe Altyazı

Türkçe altyazı arayışınız varsa bu konuda en nitelikli platform ismiyle müsemma Türkçe Altyazı. Özellikle ülkemizde en iyi altyazı indirme siteleri arasında yer alan platform, her kategoriden dizi, film, belgesel, televizyon şovları için altyazı hizmeti sunuyor. Oldukça kullanışlı bir tasarıma sahip sitede ihtiyaç duyacağınız herşey kategorize edilerek listelenmiş. Sitenin üst kısmında bulunan arama çubuğunu kullanarak aradığınız yapıma ait altyazıları bulabilir, ya da sanatçı ve çevirmen ismiyle araba yapabilirsiniz.

Türkçe Altyazı, kullanıcılara yalnızca altyazı indirme hizmeti sunmuyor. Bunun dışında sitede vizyona son giren filmleri, dizi ve film incelemelerini ve eleştirileri bulabilirsiniz. Sitenin forum kısmına kayıt olarak topluluğa katılabilir ve siz de fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Tamamen Türkçe olması, yapımlara ait tüm detaylara ulaşabileceğiniz incelemelerde bulunması, yüzbinlerce yapıma ait altyazıya kolay erişim sağlaması ile Türkçe Altyazı, en iyi altyazı indirme siteleri arasında yer alıyor.

Downsub

Downsub, listede yer verdiğimiz altyazı indirme sitelerinden farklı bir yapıda çalışıyor. Platform, önceden oluşturulmuş altyazı dosyalarını barındırmak yerine YouTube, Vimeo, Dailymotion ve diğer popüler video paylaşım platformlarında barındırılan videolardan doğrudan altyazı indirmenize imkan sunuyor. Kullanımı ise oldukça basit ve çeşitli. Downsub üzerinden istediğiniz bir videoya ait altyazıyı indirmek için videonun linkini kopyalayın ve Downsub web sitesindeki kutucuğa tıklayıp İndir butonuna basın. Sistem altyazıyı taradıktan sonra indirmek için SRT ve TXT dosya alternatiflerini karşınıza çıkaracaktır. Bu ekranda istediğiniz formatı seçip indirmeye başlayabilirsiniz.

Downsub’ta seçtiğiniz videolar için oluşturulan onlarca farklı dilde altyazı seçeneği yer alıyor. Dilerseniz Türkçe, dilerseniz de farklı dillerde altyazılar oluşturabilir ve kolaylıkla indirebilirsiniz. En iyi altyazı indirme sitelerinden biri olmasına karşın Downsub’un bazı dezavantajları da var. Youtube, Vimeo, Dailymotion gibi video sitelerinde bulunmayan videolar için altyazı bulamıyorsunuz. Ayrıca çok fazla reklam içeriğinin bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

Caption, bilgisayarınıza yükleyerek birçok altyazı indirme sitesinin veritabanında arama yapabileceğiniz bir altyazı indirme programı. Windows ve Mac işletim sistemlerine yüklenebilen program, OpenSubtitles, Subscene gibi geniş veritabanlarına sahip internet sitelerinde arama yapıp hızlı bir şekilde aradığınız altyazıyı bulmanıza olanak sağlıyor. Programı indirip bilgisayarınıza yükledikten sonra altyazısını bulmak istediğiniz videoyu programa sürükleyip bırakmanız yeterli. Caption, bu video için bütün veritabanlarını sorgulayıp uygun altyazıyı bulduktan sonra otomatik olarak indirecek ve videonuza ekleyecektir.