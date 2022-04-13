En iyi video oynatıcılar, bir bilgisayarda olması gerektiğini düşündüğümüz uygulamaların ilk sıralarında yer alıyor. Biz de bu yazımızda istediğiniz herhangi bir videoyu izlemek ya da filmleri oynatmak için kullanabileceğiniz en iyi video oynatıcıları aktaracağız.

Listemizdeki video oynatıcıların neredeyse tamamı ücretsizdir, ancak bazı ekstra özellikler için ödeme seçenekleri de mevcut.

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En iyi Video Oynatıcı Programlar

İşte sizler için seçtiğimiz en iyi video oynatıcı programlar! Ayrıca listemizde en iyi video oynatıcıları seçerken doğru karar vermenize yardımcı olacak bilgiler de yer alıyor.

VLC Media Player

VLC Media Player, muhtemelen büyük bir çoğunluğun bilgisayarında yüklü olan en iyi video oynatıcıdır. VideoLAN tarafından geliştirilen bu program yalnızca 40 MB boyuta sahip. VLC Media Player, çok başarılı kullanıcı arayüzü sayesinde FLV, MP4, MKV, MP3, MPEG-3 dahil olmak üzere dosya formatlarının büyük bir kısmını destekliyor. Herhangi bir ek kodek gerektirmiyor.

Ekstra özellikler için uzantıya sahip olan bu program, dış görünümleri yükleme ya da özelleştirme seçeneği sunuyor. Reklam içermiyor. Bunun yanı sıra internet üzerinden de oynatma yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ses dosyalarını da açabiliyorsunuz. En dikkat çeken özelliklerinden birisi de altyazı desteğinin olması. Bütün bu avantajlara rağmen ücretsiz olarak kullanılması harika!

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GOM Player

GOM Player, ücretsiz en iyi video video oynatıcılarından biridir. Tüm video formatlarını destekleyen bu program, bozuk bir video oynatmaya çalışırsanız otomatik olarak kodek taraması yapabiliyor. Hız kontrolü, video efektleri, ses yakalama gibi özellikler sunuyor. İçeriği otomatik olarak aramak ve senkronize etmek için kullanabileceğiniz geniş bir altyazı kitaplığı bulunuyor.

Gelişmiş UI özelleştirmeye sahip. Alt yazıları senkronize edebilme özelliğine sayesinde video oynatma listelerini sorunsuz bir şekilde içe aktarabiliyor. Ücretli sürümü satın alırsanız reklamlardan kurtulmuş olursunuz. Ayrıca 4K video oynatma şansına sahip olursunuz.

KM Player

KM Player, video oynatıcılar arasında en çok kullanılan programlardan biridir. PANDORA.TV tarafından geliştirilen bu program, UHD, 4K ve 3D desteğine sahip. Kullanıcılara yüksek çözünürlüklü video izleme imkânı sunuyor. Ayrıca dans eğitim ya da spor videoları izleyenler için de güzel bir özellik yapılmış. Ayna fonksiyonu ile bölünmüş ekranda hem videoyu izleyebiliyorsunuz hem de kendinizi görebiliyorsunuz.

Özelleştirme desteğini bulunan KM Player, ücretsiz olarak kaliteli bir görüntü sunuyor. Yüksek boyutlu dosyaları sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. Gece modu bulunuyor. Yalnızca Windows 10 için değil, Android telefon ya da tabletlerde de kullanabileceğiniz bir program.

PotPlayer

Güney Koreli şirket Kakao tarafından geliştirilen PotPlayer, minimum kaynak ile maksimum performans sağlamayı hedefleyen bir program. Windows kullanıcıları için üretilen bu program, çok sayıda yerleşik kodek barındırıyor. Ayrıca 3D desteğine sahip. Tercihlerinize göre özelleştirme imkanı bulunuyor. Bu özelleştirmeler için özel olarak CUDA, DXVA ve QuickSync gibi teknolojiler kullanıyor.

PotPlayer içerisinde video izlerken istediğiniz sahneye işaret bırakabiliyorsunuz. Böylece kaldığınız yeri hatırlamanıza gerek kalmıyor. Ayrıca arayüzü oldukça basit, sade, kullanışlı ve şık. İşlemlerinizi daha pratik yapabilmeniz için klavye kısayolları da mevcut.

KODI

En iyi video oynatıcılardan olan KODI, hemen hemen tüm video, podcast ve müzik formatlarını oynatabilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir programdır. En dikkat çeken özelliği; medya merkezi olabiliyor ve Netflix, YouTube gibi hizmetleri eklemenize izin veriyor. Ayrıca koleksiyonunuzu düzenliyor. Platformdaki yüzlerce eklenti ve uzantıları kullanarak gelişmiş özelliklere sahip olabilirsiniz.

5KPlayer

En iyi video oynatıcı listemize 8K çözünürlükte video oynatabilen 5KPlayer ile devam ediyoruz. Bu program sayesinde depolanan videoları izleyebilmenin haricinde YouTube ve Vimeo gibi platformlardan video indirebilirsiniz. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlar izleyebilmek için videolar da indirebiliyorsunuz. Ayrıca tüm ses formatlarını da destekleyebiliyor. İstediğiniz çevrimiçi radyo istasyonlarını dinleyebiliyorsunuz.

AirPlay ve DLNA aracılığıyla bilgisayar ya da televizyonunuza kablo kullanmadan içerik akışı sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca, 5KPlayer içerik kitaplığınızı düzenleyebiliyor. DVD, film, video, müzik ve diğer materyalleri farklı kaynaklardan gruplandırabiliyor. Böylece istediğiniz ve sahip olduğunuz her şeye anında erişebiliyorsunuz.

RealPlayer

RealPlayer, piyasadaki en eski ve en iyi video oynatıcılardan biridir. Windows XP kullanılan zamanlardan bugüne kadar gelmeyi başaran video oynatıcıları arasındadır. RealPlayer, tüm formatları pratik olarak oynatabiliyor. Ayrıca içerik indirmenize de izin veriyor.

Programın arayüzü kolay ve sezgisel. Bu nedenle kullanımı pratiktir. Bu yazılımı akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde kullanabiliyorsunuz. RealPlayer’a sahip olmak için ücretsiz sürümü indirebilirsiniz. İçinde bazı gelişmiş özelliklere sahip ücretli bir sürümü ve ek depolama alanı bulunan programa sahip olmak için ise aylık ücret ödemeniz gerekiyor.

Plex

Plex, KODI ile benzerlik gösteren bir programdır. Akış hizmetleri için kullanılan en iyi video oynatıcı multimedya platformudur. Aynı zamanda kendi dosyalarınızı da oynatabiliyorsunuz. Birden fazla cihazda kullanabiliyorsunuz. Koleksiyona eklenen video, ses ve fotoğraf dosyalarını seçtikten sonra bunları herhangi bir bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV vb. cihazlara aktarabiliyorsunuz. Ücretsiz ve ücretli sürümü mevcuttur.

UMPlayer

Universal Media Player, Windows 10 açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz en iyi video oynatıcılar arasındadır. İçeriklerinizi MP4, XVID, VOB vb. formatlarda oynatabilirsiniz. Ek olarak, multimedya dosyalarınızı seçebileceğiniz videolar da dahil olmak üzere YouTube gibi kaynaklardan seçebiliyorsunuz.

UMPlayer özelleştirilebiliyor ve temaları değiştirmeye izin veriyor. Bu nedenle istediğiniz araçlara ya da en çok sevdiğiniz görünüme sahip olabiliyorsunuz.

SMPlayer

SMPlayer’ın asıl hedefi film izlemeye diğer video tabanlı içeriklere en kaliteli deneyimi sağlamaktır. Kullanımı kolay ve her türlü formatta vide oynatabilme imkanına sahiptir. Kodeklerle entegrasyon sağlayabilirsiniz ya da klasik standart işlevde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube’dan video izleyebilirsiniz, altyazıları seçip değiştirebilirsiniz ya da bu videoları indirebilirsiniz.

SMPlayer ücretsiz ve açık kaynaklıdır. 30 farklı dilde kullanabilirsiniz ya da daha pratik ve şık modlar ekleyebilirsiniz. Her türlü özelleştirme seçeneğini sizler için sunuyor.