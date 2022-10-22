NetFlix Abonelik Ücretleri [2022] – NetFlix Üyelik Rehberi

Farkı üyelik tipleri için NetFlix abonelik ücretlerini ve NetFlix üyeliği hakkında merak edilen detayları içeriğimizde derledik.

Ülkemizde ve tüm dünyada hizmet veren popüler bir video akış platformu olan NetFlix, kullanıcıların ilgiyle takip ettiği onlarca yapıma sahip. Kullanıcılar bu yapımları seyredebilmek için NetFlix ücretli abonelik modellerinden birine sahip olması gerekiyor. Rehber niteliğindeki içeriğimizde NetFlix aboneliğine ilişkin tüm merak edilenleri ve güncel NetFlix abonelik ücretlerini derledik.

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Güncel NetFlix abonelik ücretleri

NetFlix kullanıcılara Temel , Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı abonelik modeli sunuyor. NetFlix üyeliklerinin farkını oluşturan unsurları ise videoların çözünürlüğü, aynı anda kaç kişi tarafından izlenebildiği, hangi cihazlardan izlenebildiği ve internetsiz izleme için indirilebilecek içerik sayısı oluşturuyor. Aşağıda tüm bu paketlerin detaylı özelliklerini ve NetFlix abonelik ücretlerini görebileceksiniz.

İçinde bulunduğumuz 2022 yılında en düşük Netflix üyelik ücreti 45.99 TL bedelle Temel üyelik planına ait. Standart planın fiyatı 69.99 TL iken en pahalı ve en fazla seçenek sunan NetFlix Özel üyelik planı 93.99 TL. Henüz aktif olmasa da NetFlix’in önümüzdeki aylarda reklamlı ve daha uygun fiyatlı bir üyelik planı açacağını belirtelim. Bunun için yazılım sektörünün dev markası Microsoft ile ortaklık kuruldu bile. NetFlix reklamlı abonelik modelinin ne zaman çıkacağı ile ilgili net tarih ise henüz açıklanmadı.

NetFlix Temel Plan nedir? NetFlix Temel Plan özellikleri

NetFlix Temel Plan, NetFlix üyelik türleri arasında en uygun fiyata ve en basit özelliklere sahip üyelik modelidir. Bilgisayar, tablet, telefon ve televizyon üzerinden bağlanma seçeneği sunan üyelik tipinde hesabınıza aynı anda 1 cihazdan girebilirsiniz. Örneğin televizyonunuzdan NetFlix izlerken aynı anda telefonunuzdan yayınları açamazsınız. Temel planda içeriklerin kalitesi ise maksimum 480p olarak ayarlanabilir. Televizyondan izlemeyi düşünüyorsanız bu kalitenin biraz düşük kalacağını belirtmekte fayda var.

NetFlix temel plan satın alan kullanıcılar, içerik indirme konusunda da biraz kısıtlanıyor. NetFlix ile daha sonra izlemek istediğiniz bir içeriği cihazınıza indirebiliyorsunuz. Temel planda bunu sadece 1 içerik için yapabilirsiniz. Birden fazla içerik indirmeye maalesef izin verilmiyor. Temel planda NetFlix’te yer alan mobil oyunlarla ilgili ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor; tüm oyunlara erişim sağlanabiliyor.

NetFlix abonelik ücretleri (Temel Plan): 45.99 TL

NetFlix Standart Plan nedir? NetFlix Standart Plan özellikleri

NetFlix’in en çok kullanıcıya sahip üyelik modeli olan Standart Plan, ailenizle birlikte ortaklaşa kullanabileceğiniz bir üyelik tipi. Aynı anda 2 farklı cihazdan izleme olanağı bulunan üyelik türünde bilgisayarınız, tabletiniz, telefonunuz veya tabletiniz üzerinden hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Standart Plan sahibi kullanıcılar platformda yer alan tüm içerikleri 1080p çözünürlükte izleyebiliyor. 2 yapımı indirip daha sonra internet bağlantısına ihtiyaç olmadan izlemeye imkan sunan üyelik ile NetFlix’te bulunan tüm oyunlara da erişilebiliyor.

NetFlix abonelik ücretleri (Temel Plan): 69.99 TL

NetFlix Özel Plan nedir? NetFlix Özel Plan özellikleri

NetFlix’in en pahalı ve en kapsamlı üyelik modeli olan özel plan, 4 farklı cihazdan hesabınıza girmenize imkan sunuyor. Bilgisayar, tablet, telefon ve televizyonunuzdan aynı anda farklı içeriklere erişebilirsiniz. Özel planda daha sonra çevrimdışı olarak izleyebilmeniz için 4 farklı içeriği de indirmenize izin veriliyor. Tüm yapımları 4K Ultra HD görüntü kalitesiyle izleyebileceğiniz NetFlix özel plan ile NetFlix’te yer alan tüm mobil oyunlara da erişebiliyorsunuz.

NetFlix abonelik ücretleri (Özel Plan): 93.99 TL

NetFlix’e nasıl üye olunur?

NetFlix’e üye olmak ve abonelik satın almak için https://www.netflix.com/tr/ linki üzerinden platformun sitesine girin. Anasayfada direkt olarak NetFlix yeni üyelik ekranı açılacaktır. Bu sayfada yer alan metin kutucuğuna e-posta adresinizi yazın ve Başlayın butonuna tıklayın.

Ardından karşınıza parola oluşturmanızı isteyen bir ekran gelecektir. Bu ekranda en az 6 karakterden oluşan bir şifre belirleyip İleri butonuna tıklayın. NetFlix’ten gelen reklam ve promosyon e-postalarını almak istemiyorsanız altta yer alan NetFlix özel teklifleri e-posta gönderilmesin seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

NetFlix üyeliği satın alma işleminin ikinci aşamasında satın almak istediğiniz abonelik modelini seçmenizi isteyen bir ekran çıkacaktır. NetFlix abonelik ücretleri içeriğimizde tanıttığımız üyelik modellerinden birini seçip İleri butonuna tıklayın.

Aşamaları sorunsuz ilerlediyseniz son aşamada ödeme bilgilerini girmenizi isteyen bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada size uygun yöntem ile ödeme yaptıktan sonra NetFlix yeni hesap açma işlemini tamamlamış olacaksınız.

NetFlix plan değiştirme nasıl yapılır?

NetFlix üyelik planı değiştirme ya da NetFlix plan yükseltme işlemi yapmak istiyorsanız platformun internet sitesi üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Hesaba giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst kısmında yer alan menüden Hesap seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada sırasıyla Hesap ayarları > Plan ayrıntıları > Planı değiştir seçeneklerini takip edin.

Geçmek istediğiniz abonelik türünü seçip Devam et butonuna tıklayın. Ardından Değişiklikleri Onayla butonuna tıkladığınızda NetFlix abonelik planı değiştirme işleminiz tamamlanacaktır. NetFlix telefondan plan değiştirme işlemi için de aynı adımları takip edebilirsiniz.

Plan değiştirme işlemi oldukça basit ancak kullanıcılardan sık sık NetFlix planımı değiştirirsem ne kadar öderim? sorusu geliyor. Şayet NetFlix plan yükseltme yaptıysanız üyelik modeliniz anlık olarak değişir ve ödeyeceğiniz tutar üyeliğinizdeki kalan gün sayısına göre değişir. NetFlix düşük üyeliğe geçme yaptıysanız mevcut üyeliğinizin süresi dolduktan sonra geçiş işleminiz yapılır.

NetFlix üyeliği hakkında sık sorulan sorular

NetFlix üyelik çeşitleri ve NetFlix abonelik ücretleri hakkında detaylı bilgileri verdikten sonra sizlerden gelen sorulara yanıt verdik. İçerik boyunca cevabını bulamadığınız bir sorunuz varsa yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

NetFlix üyeliği aylık ne kadar?

NetFlix’te abone olabileceğiniz 3 farklı plan var. NetFlix temel plan aylık ücreti 45.99 TL, Netflix standart plan aylık ücreti 69.99 TL, NetFlix özel plan aylık ücreti 93.99 TL’dir.

NetFlix hesabını kaç kişi kullanabilir?

NetFlix politikaları gereği 1 hesabı yalnızca 1 kişi kullanabilir. Temel plan 1 cihazdan kullanıma izin verirken, standart plan 2 cihazda, özel planda 4 cihazda aynı anda izlemeye olanak sunuyor. Ancak aynı internet bağlantısı içinde evinizde veya iş yerinizde farklı kişilerle kullanabilirsiniz.

NetFlix internetsiz kullanılabilir mi?

NetFlix internetsiz izleme için izlemek istediğiniz içerikleri indirmeniz gerekiyor. Temel planda 1 içeriği, standart planda 2 içeriği ve özel planda 4 içeriği indirip daha sonra internet ihtiyacı olmadan izleyebilirsiniz.

NetFlix reklamlı paket ne zaman gelecek?

NetFlix reklamlı üyelik için çalışmalarını sürdürüyor. Microsoft ile reklam ortaklığı kuran şirket, 2022 yılı içerisinde NetFlix uygun fiyatlı abonelik modelini kullanıcılara sunmayı planlıyor.