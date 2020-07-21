Btk Akademi sitesinde birbirinden güzel ve ücretsiz bir çok eğitim video serisi mevcut. 1 milyon yazılımcı projesine ilgide geçen haftalarda yayınlanan istatistik ile ne kadar fazla olduğu görüldü. İlk yayınladığında bilgi yazımızda detayları yazmıştık. Bknz: BTK Akademi Eğitim Portalı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Bu süre zarfında tanıdığım tanımadığım bir çok genç arkadaş bana mail,yorum ve instagram üzerinden ulaştı. Sizlerden gelen en çok sorulardan birisi “Nereden Başlamalıyım?” sorusu oldu. İnsan ister istemez bu kadar eğitim içinde kendini birden bulunca ne yapacağım nereden başlayacağım diyor. Şimdi gelin beraber karar verme süreciniz için hem eğitimleri hem de hangi eğitimi hangi alanda kullanacaksınız bunu inceleyelim.

Hangi Eğitimi Almalıyım ?

Evet en son sorulan sorunu bu ama öncesinde benim sizlere söylediğim ve genelde yanıtını zor aldığım bir soru var: “Ne Yapmak İstiyorsunuz?“

Bu soruyu sorma sebebim, ilerlemek istediğiniz alan da kullanacağınız eğitime ihtiyaç olmasıdır. Yani siz eğer bir mobil yazılımcı olmak istiyorsanız masaüstü yazılımlarını veya web yazılımlarını öğrenmeniz boşa vakit kaybı olarak görülebilir. Her ne kadar son dönemlerde artık çoğu dil ile her alanda yazılım geliştirme olanağı olsa da yine de tercih edilen hep o alandaki yazılım diline hakimiyettir. Siz nasıl ingilizce öğrenmeme gerek yok Google Translate zaten yeterli oluyor diyebilirsiniz. Ama o dili öğrenir ve kullanır olursanız daha sonraları hem makalelerde daha iyi kavramış hem de gerektiğinde o dili konuşanlar ile sesli olarak iletişim kurabilir hale geleceksinizdir. Google Translate bir yere kadar götürür. İşte aynı mantık ile öğreneceğiniz dil farklı platformlarda bir şekilde sizi bir yere kadar götürebilir. Eğer bir yerde tıkanır ve çözümü olmazsa sıkıntı yaşarsınız.

Platform Nedir? Platform dediğim ise web, mobil, masaüstü uygulamaların ayrımıdır.

Peki Hangi Alanı Seçmeliyim? Hangi Alan Daha Çok Tercih Ediliyor ?

İşte bu soru da cevaplaması biraz zor benim açımdan. Çünkü kişilerin yetkinliklerini bilmiyorum. Sonuçta bu işlerden güzel paralar kazanabilirsiniz ama ileriye götürmek ve iyi olmak için çok sevmeniz lazım. Matematik konusunda iyi olmanız lazım. Karışıklıklar ve öngörülmeyen şeyleri düzeltmede istekli olmanız lazım. Bunlar gibi bir çok sebep daha çok çıkar. Sırf çok kazandırıyor diye seçeceğiniz meslekler değil, onu baştan söyleyeyim. Proje yapacağım diye öğrenirseniz de orada da şu durum ortaya çıkar; yapmak için öğrenme zamanı mı ? yoksa başkasına yaptırıp o zamanı pazarlama veya diğer faaliyetlere mi kullanmak mı? Diye soru sorulabilir.

Nasıl Tıp veya farklı bir meslek grubunu sevmeden yapmanız çok zorsa bu eğitim konusu da öyle maalesef. Eğer karar verdiniz ben yazılımcı olacağım diyorsanız en çok sevdiğiniz alanı tercih etmenizi öneririm.

Mesela oyun oynamayı seven birisiyseniz ve merak ediyorsanız oyun yapımı ile ilgili eğitimlere bakabilirsiniz. Yok siz daha çok mobil uygulamaları kullanıp bunlar hakkında fikir oluşturabiliyorsanız o zaman mobil uygulamalar için eğitim alın. Bunu siber güvenlik, web uygulamaları, masaüstü yazılımları gibi uzar gider. Yani siz neyi merak ediyor, neyi yapmayı seviyor veya neye yatkınlığınız varsa o alanda ilerleyeceğim demelisiniz.

Alanı Seçemiyorum ama Öğrenmek İstiyorum Yardım!

Alan konusunda kararsız olan çok çıkacaktır. Ama zorlayarak bir şekilde uğraşmanızı öneririm. Eğer karar veremiyorsanız o zaman hemen acil yardım çantamız olan bir programlama dili önereceğim. Bu programlama dilinin adı “Python”

Peki Bu Python’u Neden Önerdiniz ?

Python yazılım dili yazımı çok kolay bir dil. Başlangıç seviyesinde eğitim alacak arkadaşların rahatlıkla hem kodlama mantığını öğrenmesi hem de farklı platformlarda çalışabilmesine izin veren ve son dönemlerde popülaritesi oldukça hızlı artan bir programlama dili. Bizimde bu seneden sonra okulda başlangıç olarak öğretilecek programlama dili olarak Python’a geçiş oldu.

Python yazımı gibi okuması da kolay bir dil olduğu için başkalarının yazdığı kodları rahatlıkla okuyabilirsiniz. Kaynak olarak Türkçe kaynaklarda çoğalmaya başladı. Ayrıca bu program dili masaüstü, web ve mobil uygulamalar yapabilirsiniz. Ama başta da söylediğim gibi direk masaüstü, mobil amaçlı kullanılan bir dil olmadığı için performans olarak asıl programlama dilleri kadar etkili olmayacaktır.

Bu dili öğrenirken eğer zorluk yaşarsanız veya programlamayı sevmediyseniz size önerim devam etmeyin. Çünkü diğer programlama dilleri de aynı mantık ile kullanılmaktadır ve Python’a göre de biraz daha zordur.

Alanı Seçtim Artık Hangi Yazılım Konusuna Karar Verelim ?

Eğer programlama yapacağınız alanızı belirlediyseniz BTK Akademi ‘den size uygun programlama dillerini aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Peki hangi alanlar BTK Akademi ‘de var diye soruyorsanız; Liste burada da yer alıyor: https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/aday

Yukarıdaki alanlar yazılım konusunda çalışabileceğiniz alanlardır. Tabi öncelikle bu alanlarda ilerlemek için Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını almanız gerekiyor. Burada programlamada öğrenmeniz gereken temel dersleri öğreneceksiniz.

Bu Meslekler Ne İş Yapıyor ?

Burada belki bazı arkadaşlar bu alanlar ne ile alakalı olabilir diye soracaktır. O nedenle tek tek açıklayayım.

Mobil Uygulama Geliştirici: Burada telefonlarda ve tabletlerde kullandığımız e-ticaret uygulamaları, haber uygulamaları, sosyal medya, bazı araç gereçler gibi uygulamaları yapan kişilerdir.

Burada telefonlarda ve tabletlerde kullandığımız e-ticaret uygulamaları, haber uygulamaları, sosyal medya, bazı araç gereçler gibi uygulamaları yapan kişilerdir. Front-End Web Geliştirici: Bu alan çok fazla ihtiyaç duyulan ve programlama konusunda en temel yazılımları kullanan alandır. Bir websitesi, bir mobil arayüz gibi kullanıcının gördüğü alanı tasarlayan ve bu tasarımı koda çeviren kişilerdir. Yani kullanıcı etkileşimini bu bölüm yapar.

Bu alan çok fazla ihtiyaç duyulan ve programlama konusunda en temel yazılımları kullanan alandır. Bir websitesi, bir mobil arayüz gibi kullanıcının gördüğü alanı tasarlayan ve bu tasarımı koda çeviren kişilerdir. Yani kullanıcı etkileşimini bu bölüm yapar. Back-End Web Geliştirici: Arkaplan geliştiricidir. Yani herhangi bir yazılımda verileri işleyen, onları dinamik olarak kullanıcıya sunan, ön yüzden aldığını arkaplanda kullanan yazılımları yazarlar. Mesela bir hesaplama aracı yaptınız ve kutulara değerleri yazdınız. Bu kutuların tasarımı vs. front-end’e aitken, bu değerlerin alınıp belli şekilde hesapta kullanılması ve sonucunun kullanıcıya gösterilmesi işi back-end bölümüne aittir.

Arkaplan geliştiricidir. Yani herhangi bir yazılımda verileri işleyen, onları dinamik olarak kullanıcıya sunan, ön yüzden aldığını arkaplanda kullanan yazılımları yazarlar. Mesela bir hesaplama aracı yaptınız ve kutulara değerleri yazdınız. Bu kutuların tasarımı vs. front-end’e aitken, bu değerlerin alınıp belli şekilde hesapta kullanılması ve sonucunun kullanıcıya gösterilmesi işi back-end bölümüne aittir. Oyun Geliştirici: Bu bölümde adından da anlaşılacağı gibi oyun yapan kişiler.

Bu bölümde adından da anlaşılacağı gibi oyun yapan kişiler. Yazılım Geliştirici: Bu bölümde de yine back-end gibi yazılım geliştirilmektedir.

Bu bölümde de yine back-end gibi yazılım geliştirilmektedir. Yazılım Test Uzmanı: Yapılan yazılımların test edilmesi, kullanıcı deneyimi ve yazılımdan istenenlerin karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gibi işler ile uğraşmaktadır.

Yapılan yazılımların test edilmesi, kullanıcı deneyimi ve yazılımdan istenenlerin karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gibi işler ile uğraşmaktadır. Veri Bilimci: Son zamanların gözde işlerindendir. Veri bilimci, veri konusunda inceleme, işleme ve değerlendirme gibi matematiksel ve istatiksel işlemler ile uğraşır.

Son zamanların gözde işlerindendir. Veri bilimci, veri konusunda inceleme, işleme ve değerlendirme gibi matematiksel ve istatiksel işlemler ile uğraşır. Veri Analisti: Yine son zamanların en popüler ve bence ilerleyen yıllarda daha da popüler olacak mesleğidir. Verilerin oluşturulması için sorguları oluşturan, senaryolar yazan kişidir. Veri bilimcisine veri hazırlar.

Yine son zamanların en popüler ve bence ilerleyen yıllarda daha da popüler olacak mesleğidir. Verilerin oluşturulması için sorguları oluşturan, senaryolar yazan kişidir. Veri bilimcisine veri hazırlar. Büyük Veri Yönetim Uzmanı: Big Data olarak duymuş olabilirsiniz. Elinizde veriler olabilir. Bu verilerin de yönetilmesi gerekmektedir. İşte Büyük verileri yönetecek kişilerdir.

olarak duymuş olabilirsiniz. Elinizde veriler olabilir. Bu verilerin de yönetilmesi gerekmektedir. İşte Büyük verileri yönetecek kişilerdir. Makine Öğrenmesi Uzmanı: Makine öğrenmesi ile yazılıma bir şeyler öğretirsiniz. Bu öğretimi elinizdeki veriler ile yaparsınız ve sonrasında farklı veriler girerek ya da yeni oluşan verileri vererek makinenin tahmin yapmasını istersiniz. İşte bu makinenin tahmin yapabilmesi için öğrenmesi lazım ve bunu ilgili kişiler yazılım ve hesaplama araçları ile yaparlar.

Makine öğrenmesi ile yazılıma bir şeyler öğretirsiniz. Bu öğretimi elinizdeki veriler ile yaparsınız ve sonrasında farklı veriler girerek ya da yeni oluşan verileri vererek makinenin tahmin yapmasını istersiniz. İşte bu makinenin tahmin yapabilmesi için öğrenmesi lazım ve bunu ilgili kişiler yazılım ve hesaplama araçları ile yaparlar. İş Analisti: İş analisti de yine adından da belli olduğu gibi iş konusunda neler yapılacak nasıl yapılacak bunları analiz eder. Kullanıcı deneyimlerini inceler.

İş analisti de yine adından da belli olduğu gibi iş konusunda neler yapılacak nasıl yapılacak bunları analiz eder. Kullanıcı deneyimlerini inceler. Proje Yöneticisi: Eğer bir iş varsa bu projedir ve bu projenin yönetilmesi işleyişinin takip edilmesi gerekmektedir. Bu görevde proje yöneticileri ilgili birimlerin koordinasyonu sağlar.

Eğer bir iş varsa bu projedir ve bu projenin yönetilmesi işleyişinin takip edilmesi gerekmektedir. Bu görevde proje yöneticileri ilgili birimlerin koordinasyonu sağlar. Network Uzmanı: Ağ konularında geçmişten beri devam eden bir ağ yöneticisine ihtiyaç vardır. Farklı ağlarda yönetilmesi, çalıştırılması gibi konularda çalışır.

Ağ konularında geçmişten beri devam eden bir ağ yöneticisine ihtiyaç vardır. Farklı ağlarda yönetilmesi, çalıştırılması gibi konularda çalışır. Sistem Yöneticisi: Sistem yöneticileri, ağ-yazılım ve diğer etkenler ile beraber çalışan bir sistemin yönetilmesiyle sorumludur. İşletim sistemleri, bulut sistemler, sunucular vs. bu birime bağlıdır.

Sistem yöneticileri, ağ-yazılım ve diğer etkenler ile beraber çalışan bir sistemin yönetilmesiyle sorumludur. İşletim sistemleri, bulut sistemler, sunucular vs. bu birime bağlıdır. Veritabanı Yöneticisi: Verilerin saklandığı veritabanları vardır. Bu veritabanlarının oluşturulması, optimizasyonu, kontrolü gibi görevlerde yer alırlar.

Verilerin saklandığı veritabanları vardır. Bu veritabanlarının oluşturulması, optimizasyonu, kontrolü gibi görevlerde yer alırlar. Devops Uzmanı: Bende çok fikir sahibi değilim J

Bende çok fikir sahibi değilim J Bilgi Güvenliği Uzmanı: Bilgilerin güvenliği, bunların doğruluğu, bilgilerin saklanması gibi konularda çalışır. Yeni dönemde kvkk ile artık daha da önem kazanmıştır.

Sızma Testi Uzmanı: Bilgilerin güvenliğinde saklandığı alanlarda korunması ve bu bilgilerin 3. Şahıslara geçmemesi için sistemlerin güvenilir olması lazım. Sızma testi uzmanları, sistemlerde açık olup olmadığı, herhangibir saldırılara maruz bırakabilecek bir hata olup olmadığını incelerler.

Bilgilerin güvenliğinde saklandığı alanlarda korunması ve bu bilgilerin 3. Şahıslara geçmemesi için sistemlerin güvenilir olması lazım. Sızma testi uzmanları, sistemlerde açık olup olmadığı, herhangibir saldırılara maruz bırakabilecek bir hata olup olmadığını incelerler. Siber Güvenlik Uzmanı: Siber güvenlik uzmanları, tüm sistemlerin saldırıya uğrayabilecek bölümlerinin veya tümünün saldırı anında akif kalması, işlerin aksamaması, herhangi bir bilginin dışarıya çıkartılmaması için gerekli önlemleri alan ve kontrol eden birimdir.

Siber güvenlik uzmanları, tüm sistemlerin saldırıya uğrayabilecek bölümlerinin veya tümünün saldırı anında akif kalması, işlerin aksamaması, herhangi bir bilginin dışarıya çıkartılmaması için gerekli önlemleri alan ve kontrol eden birimdir. Zararlı Yazılım Uzmanı: Eskiden beri gelen yazılımlara veya sistemlere eklenen zararlı yazılımlar ile bilgi, işlem veya farklı türden işlerde görev yapan bu zararlı yazılımların sistemlere girmemesi, sistemlerde çalışmasının engellenmesi ve izlenmesini inceleyen birimdir.

Eskiden beri gelen yazılımlara veya sistemlere eklenen zararlı yazılımlar ile bilgi, işlem veya farklı türden işlerde görev yapan bu zararlı yazılımların sistemlere girmemesi, sistemlerde çalışmasının engellenmesi ve izlenmesini inceleyen birimdir. Adli Bilişim Uzmanı: Bilişim suçlarının arttığı bu dönemlerde, bilişim üzerinden maruz kalınan suçlarda, suç ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için bilgi ve belgeleri toplayan birimdir.

Gördüğünüz gibi meslekler ve bu mesleklerin neler yaptıklarını kısaca özet geçmeye çalıştım. Sizlerde seçeceğiniz mesleklere göre öğrenmeniz gereken dersleri alabilirsiniz. Almanız gereken dersler neler onu da 1milyonistihdam sitesinden kariyer rehberi bölümünden bulabilirsiniz. Sizi BTK Akademi derslerine yönlendirecektir.

Eğer sormak istediğiniz soru veya görüşleriniz varsa yorumlar bölümünden bekliyorum.