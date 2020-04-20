BTK Akademi yazılımcı gelişimine destek için devlet tarafından oluşturulmuş bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı’nın da konuyla ilgili açıklamaları bulunuyor. Bu yazımızda sizlere BTK Akademi ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını vereceğiz.

BTK Akademi nedir?

BTK Akademi, devlet destekli bir online eğitim portalı olarak dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı açıklamasında “Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz.” dedi. Yazılımcı yetişmesine katkıda bulunmak için online olarak verilecek eğitimler https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ sitesinden takip edilebilecek. Yapılan açıklamaya göre BTK Akademi’nin sabip olduğu içerik şu şekilde;

13 farklı konu 31 farklı eğitim Toplam 47 bin dakika online eğitim Programı tamamlayanlara iş edinme imkanı 15 farklı iş uzmanlığı

Yapılan açıklamaya göre eğitimlerin sene sonuna kadar 100’e çıkarılması planlanıyor. Bu sayede eğitimin süresi de 47 binden çok daha uzun olacak.

BTK Akademiye nasıl üye olunur?

İlk önce buradan BTK Akademi sitesine gidin. Sağ üst köşede bulunan “Giriş” butonuna tıklayın. Giriş yapmak için tek yol e-Devlet şifrenizin olması. e-Devlet kaydınız yoksa PTT’den almanız gerekiyor. e-Devlet ile devam ettikten sonra sizden “onay” istenecek. Onayı verip devam ettiğiniz zaman BTK Akademi hesabınız oluşturulmuş olacak.

Oldukça basit bir kayıt yöntemi var. Kayıt olduktan sonra ne yapmanız gerektiğini hemen açıklayalım.

BTK Akademi nasıl kullanılır?

BTK Akademi günümüzde ücretli şekilde ders satan sistemlere benziyor ama ücretsiz çalışıyor. Buna en iyi örnek Udemy olabilir. BTK Akademi’nin bu şekilde bir arayüzü var. Giriş yapıp profilinize girdikten sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız.

Bu kısımda online olarak videoları izledikçe istatistikleriniz değişecektir. Gördüğünüz dersler ya da sıradaki dersleri burada takip etmeniz mümkün. Ayrıca Eğitim Katoloğu kısmından alabileceğiniz dersleri görebilir ve filtreleme seçeneği sayesinde daha detaylı bir arama yapabilirsiniz.

BTK Akademi’de hangi eğitimler veriliyor?

Genel anlamda yazılım alanında olmak üzere eğitim veriliyor. Yazılım kendi içinde özelleştirilmiş durumda;

Yazılım / Programlama Siber Güvenik Dijital Tasarım Kişisel Gelişim Güvenli İnternet Telekomünikasyon Sistemleri Regülasyon Oryantasyon

Eğitimler nasıl çalışıyor?

Standart eğitim sistemimizdeki gibi burada da ön koşullu eğitimlerin mevcut olduğu açıklandı. Yani belirlenmiş bir dersi alıp bitirmeden bir sonrakine ilgili dersi alamıyorsunuz. Tıpkı 1. sınıfı okumadan 2. snıfın derslerini alamadığınız gibi.

BTK Akademi Sertifikası Nasıl Alınır?

Bunun için BTK’nın sitesinde oldukça açıklayıcı bir bilgi var, Hibrit Eğitim. Hibrit Eğitim, hem online hem de BTK Akademi sınıflarında eğitim görerek oluyor. Buradan anlaşılacağı üzere BTK Akademiden sertifika almak için sadece Online eğitim yeterli olmuyor. Canlı olarakta BTK Akademinin belirlediği sınıflarda bulunmanız gerekiyor. Bu durumda özellikle sertifikayla ilgilenmeyen ama kendini geliştirmek isteyen yazılımcı adayların online eğitime kendini vermesi bekleniyor.

BTK Akademi Online Eğitim İçin Videoları Kaydetmek

Zamanınızın olmadığını mı düşünüyorsunuz? Daha sonra izlemek için BTK Akademi videolarını indirmek mi istiyorsunuz? Bunun mümkün olmadığını belirtmek isteriz. Videolar sadece online olarak BTK’nın sitesinden izlenebilir olarak ayarlanmıştır.

Birisi dersi açıp videoyu ekran görüntüsüyle kaydedebilir ve daha sonra internete yüklerse o zaman istediğiniz olabilir ama BTK’nin yaptığı açıklamaya göre video indirmenin herhangi bir yöntemi bulunmuyor.