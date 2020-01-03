ZTE Axon 10s Pro 5G Teknik Özellikleri

ZTE’nin yeni modelini duyurmasının ardından cihaz onay aldıktan sonra teknik özellikleri de ortaya çıktı. Amiral gemisi olacak model bir çok kişinin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Gelin yeni modelin teknik özelliklerini birlikte değerlendirelim.

Ekran: 6,47 inç FullHD+ (1080×2340 piksel) çözünürlüğünde. 2K ekran pil konusunda sizi sıkıntıya sokacak olsa da yeni model cihazlarda hızlı şarj teknolojisi kullanıldığı için pek hissettirmiyor.

İşlemci: Snapdragon 865, Bu işlemci modeli amiral gemilerinin tercihi olacak gibi görünüyor. Xiaomi’nin Mi 10 modelleri gibi bir çok yeni telefon Snapdragon 865 ile piyasaya çıkacak.

RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB Telefonun fiyatı ram farkına göre belirleniyor.

Depolama: 128 / 256 / 512 GB Ram farkından sonra fiyatta fark yaratan bir başka seçenek ise depolama alanı oluyor.

Arka Kamera: 48 MP + 20 MP + 8 MP / Amiral gemilerinde artık 3 kamera altı kabul görmüyor. Bu özelliğin standart olduğunu düşünüyoruz.

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 3.900 mAh / Ekrana göre nispeten küçük ama kullanılacak hızlı şarj teknolojisi ile telefon hızlıca şarj olabildiği için batarayanın küçük olması günlük hayatta sizi pek etkilemeyecektir.

Bağlantı: USB Type-C, 2G/3G/4G/5G, Dual Band, Wi-Fi, Çift Hat

İşletim Sistemi: Android 10

Donanım olarak oldukça yüksek özelliklere sahip bu model için fiyatla ilgili bir bilgi sızmadı. Özellikler Çin’de kullanılmaya uygun olup olmayan kurumdan onay alırken sızdığı için bir resmiyeti olmadığını ama telefonun özelliklerinin olduğunu belirtelim. Resmi açıklama ve fiyat açıklaması sonrasında paylaşılacaktır.