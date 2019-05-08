Zamlardan En Az Etkilenecek Telefonlar, En Ucuzlar Listesi

Sorumlularından Allah Razı olsun telefonlara bildiğimiz kazık gibi zam geldi. Bütün telefonlar bu zaman etkileniyor. Düşük fiyatlılar düşük bir oranla yüksek fiyatlılar ise yüksek bir oranla zam kazağını ortaya çıkarıyor. Peki iyi donanımlı ve pahalı bir telefon alamayacaksak ne alacağız? Sizler için en ucuz akıllı telefonları listeledik.

Vergi oranları

640 tl ye kadar bir telefon alırsanız yüzde 25 vergisi alırken bu sınırla 1500 arasında bir telefon alırsanız yüzde 40 vergiden nasipleneceksiniz!

Yüzde 40 kabul edilebilir bir Iran olmasa da taş derinden bir telefon kullanmam diyenler için maksimum 1500 tl ye kadar olan bir kaç alternatiften bahsedeceğiz.

İşte en ucundan pahalıya doğru en az zaman etkilenecek telefonlar listesi

Nokia 3310 – 580TL Samsung Galaxy J1 Mini – 600 TL Vestel Venüs 5000 – 630 TL Vestel Venüs Go – 650 TL Samsung Galaxy S3 – 690 TL GM Discovery – 700 TL HTC Desire 820G – 700 TL Vestel Venüs E3 – 730 TL Nokia Lumia 625 – 750 TL Asus Zenfone Live – 750 TL Samsung Galaxy S4 – 750 TL Samsung Galaxy J2 Prime – 850 TL Lenovo S90 – 850 TL Xiaomi Resmi 6a – 880 TL Meizu M5S – 880 TL General Mobile GM8 – 915 TL Huawei Y5 – 940 TL Samsung Galaxy J4 Core – 1006 TL Casper Via A2 – 1015 TL Samsung Galaxy J7 Prime – 1145 TL Huawei P9 Life Mini – 1170 TL Xiaomi Resmi S2 – 1280 TL Huawei Y7 – 1280 TL LG Q6 – 1300 TL Honor 7C – 1400 TL Nokia 3.1 Plus – 1400 TL Xiaomi Mi A2 – 1465 TL Vestel Venüs Z20 – 1500 TL

Fiyatlar zaman içinde değişiklik gösterebilir.