hosting
Mobil Cihazlar

Zamlardan En Az Etkilenecek Telefonlar, En Ucuzlar Listesi

3 saat önce
Yorum Yazınız
Yazar Tarık
9 Kez Okundu

Sorumlularından Allah Razı olsun telefonlara bildiğimiz kazık gibi zam geldi. Bütün telefonlar bu zaman etkileniyor. Düşük fiyatlılar düşük bir oranla yüksek fiyatlılar ise yüksek bir oranla zam kazağını ortaya çıkarıyor. Peki iyi donanımlı ve pahalı bir telefon alamayacaksak ne alacağız? Sizler için en ucuz akıllı telefonları listeledik.

Vergi oranları

640 tl ye kadar bir telefon alırsanız yüzde 25 vergisi alırken bu sınırla 1500 arasında bir telefon alırsanız yüzde 40 vergiden nasipleneceksiniz!

Yüzde 40 kabul edilebilir bir Iran olmasa da taş derinden bir telefon kullanmam diyenler için maksimum 1500 tl ye kadar olan bir kaç alternatiften bahsedeceğiz.

İşte en ucundan pahalıya doğru en az zaman etkilenecek telefonlar listesi

  1. Nokia 3310 – 580TL
  2. Samsung Galaxy J1 Mini – 600 TL
  3. Vestel Venüs 5000 – 630 TL
  4. Vestel Venüs Go – 650 TL
  5. Samsung Galaxy S3 – 690 TL
  6. GM Discovery – 700 TL
  7. HTC Desire 820G – 700 TL
  8. Vestel Venüs E3 – 730 TL
  9. Nokia Lumia 625 – 750 TL
  10. Asus Zenfone Live – 750 TL
  11. Samsung Galaxy S4 – 750 TL
  12. Samsung Galaxy J2 Prime – 850 TL
  13. Lenovo S90 – 850 TL
  14. Xiaomi Resmi 6a – 880 TL
  15. Meizu M5S – 880 TL
  16. General Mobile GM8 – 915 TL
  17. Huawei Y5 – 940 TL
  18. Samsung Galaxy J4 Core – 1006 TL
  19. Casper Via A2 – 1015 TL
  20. Samsung Galaxy J7 Prime – 1145 TL
  21. Huawei P9 Life Mini – 1170 TL
  22. Xiaomi Resmi S2 – 1280 TL
  23. Huawei Y7 – 1280 TL
  24. LG Q6 – 1300 TL
  25. Honor 7C – 1400 TL
  26. Nokia 3.1 Plus – 1400 TL
  27. Xiaomi Mi A2 – 1465 TL
  28. Vestel Venüs Z20 – 1500 TL
Tavsiye Yazı:  Huawei Ideos X5 ile Android İncelemeleri

Fiyatlar zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Bunları da Okumalısınız

Yorum Yazınız

CAPTCHA

*