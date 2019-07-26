Yurt Dışından Gelen Telefonlar En Uygun Kaç Paraya Kaydediliyor?

Piyasalardaki son durum, dikkat bu yasal değil!. Son zamanlarda yurt dışı alışverişlerini neredeyse imkansız kılacak değişiklikler yapıldı. Özellikle cep telefonu ya da sim kartlı cihazlar için bu durum en dikkat çekici husus haline geldi. Daha öncesinde makul fiyatlara yapılan cep telefonu IMEI kaydı artık 1500 tl, yani neredeyse bir telefon fiyatı. Hatta bu fiyata ülkemizden giriş seviyesi 2 telefon almanız bile mümkün. Hal böyle olunca insanlar yasa dışı yöntemlere yönelmeye başladı.

Yasa dışı yöntem

Bu yöntem için gerekli olanlar,

1 adet uygun IMEI numarası

Box set ya da manuel kod atacak birisi

Tuşlu bir telefonun IMEI numarası yeni ve dokunmatik Android bazlı telefonlar için çalışmıyor. Yurt dışından getirdiğiniz yeni ve pahalı bir model için en az dokunmatik bir cihazın IMEI numarasına sahip olmalısınız.

Piyasa kaç paraya bu işlemi yapıyor?

Yasa dışı yöntemlerle cihaza IMEI atmanın ücreti 100 TL’den başlıyor. Muhtemelen çok talep olduğu için sürümden kazanılıyor. Yoksa 1500 TL olan yasal yöntemle bu yöntemin fiyatının da artması beklenirdi. Hele ki herkesin bu telefonu üstüne kaydedemeyecğini düşününce zira sadece pasaportla kayıt yapılıyor. 2 senede 1 kere yapılıyor vs gibi bir çok, alışverişi imkansız kılan sebepler var.

Bozuk telefon satışları arttı

İşte size bir taktik. IMEI numarasını nereden bulacağım diyenler, internet üzerinden 50 ile 100 TL arasında bozuk telefonlar satılıyor. Bunları insanlar sadece IMEI numarası için satın alıyor. Daha sonra yurt dışından getirttiği pahalı telefonlara 100 TL gibi bir fiyata attırıyor.

Bu işlem sonucu masrafınız 200 TL civarı oluyor. Elinizde zaten kullanmayacağınız bir telefon varsa masrafınız daha da düşüyor.

Dikkat! Bu yöntem iOS üzerinde işe yaramıyor…