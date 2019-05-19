Yurt Dışından Cep Telefonu Getirme Şartları Değişti

Yurt dışından cep telefonu getirmek eskisine göre daha zor hale geldi. Elbette bunun sebebi gelen ek vergiler. Vergilerden tek bir kuruş bile kaçırmak istemeyen hükümet yurt dışından cep telefonu getirme şartlarını katılaştırdı. Yurt dışından cep telefonu getirmek çoğu zaman daha karlı olabiliyor. Ülkemizde telefona ödediğiniz paranın yarısı vergi olunca dışarıdan cep telefonu getirmek neredeyse %50 daha ucuz olabiliyor. Ucuz telefonlarda değilde özellikle iyi modellerde bu oldukça tasarruf sağlıyor.

3 yılda bir

Daha önce 2 yılda bir getirebildiğiniz cep telefonu süresi 3 yıla çıktı. Yurt dışına çıktınız ve oradan telefon aldınız, bunu artık 3 yılda bir yapabiliyorsunuz. Yani getirme şartları oldukça zorlaştı. Bununla birlikte bir çok durumda değişiklik var.

Sadece kendinize getirebilirsiniz

Cep telefonunu yurt dışından başkası için getiremezsiniz. Bunun önüne nasıl geçilecek. Muhtemelen cep telefonunu pasaportunuza kaydetmek için zorlanacaksınız. Bununla birlikte ek önlem olarak kullanacağınız telefon numarası ile de o cep telefonu korunacak.

Daha önce de cep telefonunu pasaporta kaydetme harçları da 3 e katlanmıştı.